Inflación acelera a 3.42% en la primera quincena de septiembre; jitomate y colegiaturas presionan el bolsillo
Bajó el precio de los servicios profesionales, papa y aguacate, entre otros.
La inflación en México aceleró a un 3.42% anual durante la primera quincena de septiembre de 2026. El jitomate, la cebolla y las colegiaturas de primaria estuvieron entre los productos y servicios con más alza de precios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante ese periodo, se registraron 146.010 puntos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual mide el cambio promedio de los precios de los productos de la canasta de bienes y servicios.
Con ello, la inflación general en México se ubicó en 3.42% en la primera quincena de septiembre del 2026, lo que representa un aumento del 0.33% respecto a la segunda quincena de agosto de año. En cambio, se observa una disminución en comparación con septiembre del 2025, cuando estuvo en 3.74%.
¿Cómo quedó la inflación subyacente?
Dentro de ese margen, la inflación subyacente de México fue del 3.79% anual durante la primera quincena de septiembre de este 2026. A nivel quincenal, subió un 0.17%.
Inflación subyacente por sector
- Mercancías (3.22% anual)
- Servicios (4.33% anual)
Inflación no subyacente
La inflación no subyacente se ubicó en un 2.17% anual para la primera quincena de septiembre. En términos quincenales, aumentó un 0.88%.
Inflación no subyacente por sector
- Agropecuarios (0.35% anual)
- Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno (3.67% anual)
¿Qué productos y servicios aumentaron más de precio?
- Jitomate (+22.79%)
- Cebolla (+8.61%)
- Escuela primaria (+5.85%)
- Escuela secundaria (+5.33%)
- Gas doméstico LP (+1.97%)
Productos y servicios con precio a la baja
- Servicios profesionales (-16.50%)
- Papa y otros tubérculos (-6.69%)
- Aguacate (-4.02%)
- Naranja (-3.95%)
- Tequila (-2.91%)
La disminución anual de la inflación para la primera quincena de septiembre del 2026 ocurre en un momento donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó su pronóstico de crecimiento para México.
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