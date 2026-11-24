Lluvias y frío en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México espera bajas temperaturas este martes 24 de noviembre, las cuales alcanzarán mínimas de 4° C, especialmente en zonas altas.

Debido a ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en seis alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 24/11/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xleBNhkgmZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 23, 2026

A su vez, se esperan chubascos por la tarde de este martes en la capital del país.

Frío, vientos y lluvias para este martes 24 de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, al igual que en la capital del Estado de México.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 21 a 23 °C y en Toluca podrán alcanzar los 19 a 21 °C. En ambas entidades se esperan chubascos y posibles descargas eléctricas.

A su vez, este 24 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección oeste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones en temporada de frío:

En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Cubre nariz y boca

Usa prendas térmicas, transpirables e impermeables

Evita cambios bruscos de temperatura

Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones que #Ollin, el chapulín de la prevención, tiene para ti.



▶️Cubre nariz y boca

▶️Usa ropa abrigadora

▶️Evita cambios bruscos de temperatura

▶️Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DwKOnjwnU5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 23, 2026

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