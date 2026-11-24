Martes de frío en CDMX: seis alcaldías tendrán temperaturas de hasta 4 grados
Se activó la alerta amarilla en seis alcaldías de la Ciudad de México debido a las bajas temperaturas y los chubascos previstos para este martes 24 de noviembre.
De acuerdo con lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México espera bajas temperaturas este martes 24 de noviembre, las cuales alcanzarán mínimas de 4° C, especialmente en zonas altas.
Debido a ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en seis alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
A su vez, se esperan chubascos por la tarde de este martes en la capital del país.
Frío, vientos y lluvias para este martes 24 de noviembre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, al igual que en la capital del Estado de México.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 21 a 23 °C y en Toluca podrán alcanzar los 19 a 21 °C. En ambas entidades se esperan chubascos y posibles descargas eléctricas.
A su vez, este 24 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección oeste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones en temporada de frío:
En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Cubre nariz y boca
- Usa prendas térmicas, transpirables e impermeables
- Evita cambios bruscos de temperatura
- Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C
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