Foto: Cuartoscuro | Archivo

El senador Donaldo Colosio Riojas buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) por la gubernatura de Sonora, según anunció este lunes a través de un videomensaje en redes sociales.

“Nada me llenaría de más orgullo que tener el honor de encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional para todas las familias de mi natal Sonora, tal y como mi padre buscó hacerlo 30 años atrás, porque su propósito inicial siempre fue ser gobernador de su estado” Donaldo Colosio Riojas / senador

¿Qué dijo Colosio Riojas sobre la candidatura por Sonora?

Este lunes, con un mensaje en sus redes sociales, el senador por Nuevo León anunció que buscará la candidatura de MC para ser gobernador de Sonora, el estado donde nació.

Asimismo, en su video recordó a sus padres, el excandidato presidencial Luis Donald Colosio Murrieta, y la economista Diana Laura Riojas, ambos fallecidos en 1994, así como el proyecto de nación que buscaban implementar en el país.

Preguntándose si “valió la pena el tiempo que mi madre y mi padre sacrificaban de su tiempo con nosotros en pro de un proyecto nacional”, el legislador aseguró que la búsqueda de justicia por las familias mexicanas es el propósito de su carrera como servidor público.

“Después de mucha reflexión, he decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal. Porque pocas cosas son tan fuertes como los vínculos familiares y la historia personal que a mí me ata con lealtad hacia mi tierra. Y porque tengo muy claro, como pocos, el porqué decidí tomar este camino” Donaldo Colosio Riojas / senador

Toda vez que, abogado de carrera especializado en derecho empresarial, además de senador, en el servicio público Colosio Riojas ha sido presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, así como diputado en el Congreso local de dicha entidad.

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