Un joven conducía su automóvil cuando, de repente, éste comenzó a incendiarse sobre Insurgentes Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre.

Una presunta falla mecánica habría provocado el incendio del vehículo, lo que generó la movilización de los servicios de emergencia de la capital.

Incendio de auto en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: @C5_CDMX

Auto se incendia en Insurgentes Norte; bomberos sofocan las llamas

Tras recibir la alerta, los equipos de emergencia llegaron a Insurgentes Norte, casi esquina con Calzada San Simón, en la colonia San Simón Tolnáhuac, para atender el incidente.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México compartió un video en el que se observa el automóvil envuelto en llamas.

En las imágenes también se aprecia el momento en que los bomberos de la CDMX realizan las labores para extinguir el fuego.

Incendio de auto en Cuauhtémoc no deja lesionados

Además de los bomberos, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil para atender la emergencia.

Pese al incendio del automóvil sobre Insurgentes Norte, ninguna persona resultó lesionada durante el incidente.