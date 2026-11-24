Foto: Especial

La caravana de migrantes “Dios con Nosotros Unión y Esperanza” salió de Tapachula, Chiapas, este lunes para continuar su camino y llegar a la Ciudad de México.

Las personas, en su mayoría originarias de Honduras, así como de El Salvador, Guatemala, Haití y Ecuador, ingresaron provenientes de Guatemala y cruzaron el puente Rodolfo Robles la madrugada del pasado viernes, internándose en territorio mexicano.

Esta movilización de migrantes representa un nuevo desafío para las autoridades mexicanas, quienes han ofrecido empleos temporales a los migrantes, pero muchos desistieron porque les argumentaron que empezarían en los próximos días.

Algunos agradecieron a las autoridades de Chiapas por todas las facilidades que brindaron a los integrantes de la caravana, pero su sueño es tener un mejor futuro y obtener documentos en algún punto de Chiapas.

Un grupo de migrantes que había aceptado empleos dejó los albergues de Tapachula y se unió a la caravana de migrantes debido a que no empezaron los trabajos este lunes como se los habían prometido las autoridades de Chiapas.

La caravana de migrantes conformada por cientos de personas tomó la tarde-noche la carretera federal 200 acompañada por elementos de la policía municipal y su primer punto de descanso será el municipio de Huehuetán, ubicado a unos 18 kilómetros de Tapachula.

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