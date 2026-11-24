Ceremonia de reconocimientos. Foto: Uno TV

La colaboración entre Jalisco y Estados Unidos permitió detener y deportar a más de 20 fugitivos buscados por delitos violentos durante 2026. Por estos resultados, el Consulado General estadounidense en Guadalajara reconoció a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y del Instituto Nacional de Migración (INM).

El reconocimiento destaca la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para localizar a personas consideradas de alta peligrosidad. Entre los delitos por los que eran buscadas algunas de ellas se encuentran homicidio, agresiones sexuales y abuso infantil.

Jalisco y el INM reciben reconocimiento de Estados Unidos por captura de fugitivos

La cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Elizabeth Hoffman Franolich, entregó las distinciones a los integrantes de ambas instituciones. En la ceremonia también participó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien agradeció el trabajo de los elementos reconocidos.

Agradezco al @USCGGuadalajara y a la cónsul Elizabeth Hoffman por su estrecha colaboración con Jalisco desde su llegada.



Esta alianza, basada en la soberanía, el respeto y el trabajo conjunto, se traduce en resultados concretos, como la captura de más de 20 fugitivos de alta… pic.twitter.com/X2RsTTZ87o — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 23, 2026

El mandatario estatal destacó que la cooperación internacional tiene como objetivo proteger a la población. También señaló que las detenciones se realizan mediante coordinación entre ambos países y con respeto a la soberanía de México.

Por su parte, Hoffman Franolich explicó que la captura y deportación de los fugitivos contribuye a retirar de las comunidades a personas buscadas por delitos graves. Agregó que los procesos de transferencia o extradición también permiten compartir información de inteligencia entre ambos gobiernos, lo que ayuda a localizar a otros presuntos delincuentes y desmantelar redes criminales.

Cristian Glen Rojas, uno de los casos destacados

Entre los casos mencionados durante el reconocimiento está el de Cristian Glen Rojas, detenido en junio de 2026 en Puerto Vallarta, Jalisco, por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

El hombre era buscado por su presunta participación en un homicidio y un intento de homicidio ocurridos el 10 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California. Por ello, los U.S. Marshals lo clasificaron como un objetivo prioritario. Después de su captura, el INM realizó su deportación a Estados Unidos.

¿Quiénes fueron reconocidos por el Consulado de EE. UU.?

Entre los funcionarios distinguidos estuvieron:

Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco.

Fidel Gaona Urbina, titular de la representación del INM en la entidad.

Juan González Castañeda, comisario de la Policía Estatal Preventiva.

Francisco Javier Reyes Pérez, comisario jefe de Inteligencia.

Fausto Mancilla Martínez, inspector general de Inteligencia Táctica y Estrategia Policial.

Personal operativo de la Secretaría de Seguridad y agentes del INM.

La distinción también incluyó a otros policías y funcionarios migratorios que participaron en las acciones de coordinación.

De este modo, las autoridades estatales y estadounidenses destacaron que mantendrán la colaboración para localizar a personas buscadas por delitos violentos y fortalecer la seguridad en ambos países.

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