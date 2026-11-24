La elección intermedia de 2027 será una contienda desigual y podría representar la consolidación de un régimen hegemónico encabezado por Morena, advirtió Carlos Elizondo Mayer-Serra, académico del Tecnológico de Monterrey y analista de Uno TV.

Durante su participación en el Foro Panorama Económico y Político de México 2027, el analista señaló que el partido en el gobierno podría aprovechar la crisis que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener beneficios políticos rumbo a los próximos comicios.

Elizondo Mayer-Serra consideró que la elección permitirá observar si se consolida la hegemonía política de Morena o si comienza un cambio de tendencia en el escenario nacional. Asimismo, sostuvo que México ya no puede considerarse un régimen democrático, al argumentar que se han debilitado elementos centrales de la democracia, particularmente la separación de poderes.

“Lo que ya lograron hacer muy eficazmente es romper con los parámetros centrales que construyen una democracia, que es la separación de poderes. En México no hay separación de poderes”, afirmó.

El académico planteó que el proceso electoral de 2027 será un momento relevante para evaluar la evolución del sistema político mexicano y el alcance de la concentración del poder en el país.

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