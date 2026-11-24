Foto: X: @SSC_CDMX

En Xochimilco, policías resguardaron a un recién nacido que fue localizado en un predio del pueblo de San Gregorio Atlapulco, tras recibir un reporte ciudadano.

Horas antes, autoridades auxiliaron a una bebé de seis meses posiblemente abandonada en la colonia Villa Gustavo A. Madero, cerca de la Basílica de Guadalupe.

#TarjetaInformativa | Oficiales de la #SSC auxiliaron y resguardaron a un recién nacido que fue localizado al interior de un predio en el pueblo de #SanGregorioAtlapulco, en la @XochimilcoAl.



Los hechos ocurrieron cuando los efectivos fueron alertados a través de la frecuencia… pic.twitter.com/izHZIuCekw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 24, 2026

¿Qué pasó con el recién nacido hallado en Xochimilco?

Según informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este lunes sus elementos atendieron un reporte ciudadano recibido en el Centro de Comando y Control (C2) Oriente por la presencia de un menor en riesgo.

Tras ello, policías capitalinos acudieron al predio ubicado en el andador Cempasúchil, en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, donde hallaron a un bebé de aproximadamente tres horas de nacido, resguardándolo en brazos mientras los vecinos lo protegían de la lluvia a la espera de la llegada de los servicios de emergencia.

Agregó que, según refirió una mujer de 28 años que dijo haber escuchado el llanto del bebé y hecho el reporte, conduciéndolos después hasta el sitio. Posteriormente, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoraron al pequeño, quien presentaba signos vitales estables, siendo trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Resguardan a bebé de seis meses en la GAM

Mientras que, varias horas antes, policías de la SSC resguardaron a una bebé de aproximadamente seis meses localizada sin la compañía de un adulto en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En este caso, y tras recibir el reporte en el C2 Norte, los elementos acudieron al cruce de la calzada de Guadalupe y Garrido, en la colonia Villa Gustavo A. Madero, encontrando a la menor en una silla mecedora cubierta con una cobija café, bajo el cuidado de dos mujeres que señalaron haberla localizado en la calle Aquiles Serdán.

Paramédicos de Protección Civil revisaron a la bebé y determinaron que se encontraba clínicamente estable, por lo que fue trasladada a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, donde quedó bajo resguardo de las autoridades para las diligencias correspondientes y la búsqueda de sus familiares.

En ambos casos, la SSC informó que se analizan las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a las personas que posiblemente dejaron a los menores sin cuidado.

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