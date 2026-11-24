Explosión en Tamaulipas. Foto: Daysi Herrera

La explosión e incendio registrados en la zona norte de Tampico, Tamaulipas, dejaron una víctima mortal. El joven Moisés “N”, quien trabajaba como barbero, falleció mientras recibía atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

El hombre había resultado con quemaduras en el 80% de su cuerpo durante el estallido que afectó varios inmuebles de la colonia Las Américas. Pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir.

Explosión en Tampico destruyó una barbería, un negocio y una vivienda

La explosión provocó un incendio de gran magnitud y destruyó una barbería, un establecimiento de cosméticos y una vivienda ubicados en la colonia Las Américas. El siniestro también dejó cuantiosos daños materiales en la zona.

Según los reportes de las autoridades, Moisés “N” fue trasladado para recibir atención médica especializada debido a las lesiones que sufrió durante el incidente. Posteriormente, se informó que el joven presentó un infarto relacionado con la gravedad de sus quemaduras, por lo que perdió la vida mientras permanecía bajo atención médica.

Investigan causas de la explosión en la colonia Las Américas

Tras el incidente, comenzaron a circular en redes sociales versiones de vecinos que apuntan a un presunto intento de asalto como posible antecedente de la explosión. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que no existe información oficial que permita establecer una relación entre un posible delito y el estallido.

Por ahora, las investigaciones continúan para determinar qué provocó la explosión y el posterior incendio.

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