La renovación de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un debate sobre la necesidad de construir acuerdos entre las fuerzas políticas. El analista político Jesús Silva-Herzog Márquez consideró que Morena podría imponer a una persona cercana a sus posiciones, sin buscar el respaldo de la oposición.

Durante su participación semanal con José Cárdenas, el analista señaló que la crisis en el INE, tras los escándalos de corrupción señalados en la Presidencia del Consejo General y la renuncia de Guadalupe Taddei, representa una oportunidad para recuperar la legitimidad del organismo mediante un nombramiento respaldado por distintas fuerzas políticas.

Silva-Herzog Márquez sostuvo que el relevo en la presidencia del INE debería construirse mediante el diálogo entre la mayoría legislativa y los partidos de oposición.

Sin embargo, consideró que las señales del gobierno y de Morena apuntan a que la mayoría buscará colocar a una persona afín a sus posiciones, en lugar de impulsar un nombramiento de consenso.

El analista explicó que una presidencia respaldada por diferentes actores políticos contribuiría a fortalecer la confianza en la autoridad electoral.

También señaló que la actual coyuntura podría aprovecharse para renovar la legitimidad del Consejo General, siempre que exista apertura para escuchar a las distintas fuerzas políticas.

Se cuestiona la postura de Morena frente a la oposición

Durante la conversación, Silva-Herzog Márquez afirmó que existe una tendencia del oficialismo a excluir a los partidos opositores de los espacios de diálogo y de las decisiones sobre la integración de los órganos del Estado.

Como antecedente, mencionó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hubo acercamientos con la oposición, una dinámica que, a su juicio, tampoco ha cambiado durante la administración de Claudia Sheinbaum.

El analista describió esta postura como una visión antipluralista, al considerar que el oficialismo presenta a su propia coalición como la única con legitimidad democrática.

Desde su perspectiva, esta visión resta importancia a las aportaciones que pueden hacer los partidos opositores a la vida pública del país.

Otro de los puntos abordados fue el discurso de Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Silva-Herzog Márquez consideró que las expresiones de la presidenta reiteraron una visión en la que las únicas fuerzas con credenciales democráticas serían las integrantes de su movimiento.

También recordó que el actual partido en el gobierno fue oposición antes de llegar al poder, y que el sistema democrático permitió su participación y posterior triunfo electoral.

Finalmente, calificó como preocupantes las señales que, desde su interpretación, apuntan a una concentración de las decisiones políticas en la mayoría gobernante y a una menor disposición para construir acuerdos con la oposición.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.