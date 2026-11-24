La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, dejó un vacío de poder en el norte de Sinaloa que podría generar una nueva disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa, señaló Óscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado.

En entrevista con Uno TV, el especialista analizó las consecuencias de la detención, la reacción de los grupos criminales en Guasave y la posibilidad de que el narcotraficante sea trasladado a Estados Unidos.

Óscar Balmen explicó que la detención fue resultado de una operación de las autoridades mexicanas con apoyo de información de inteligencia compartida por Estados Unidos.

Tras la captura se registraron enfrentamientos, quema de vehículos y narcobloqueos en Guasave y municipios vecinos.

El periodista destacó que habitantes y comerciantes de Guasave se organizaron para proteger a quienes quedaron atrapados por los hechos de violencia. Algunos empresarios abrieron las puertas de sus establecimientos para resguardar a la población.

Balmen consideró que la reacción del grupo criminal buscaba presionar al Gobierno mexicano para conseguir la liberación de su líder.

¿Quién era el “Chapo Isidro” y con qué capos estuvo relacionado?

De acuerdo con el periodista, el “Chapo Isidro” comenzó su trayectoria criminal cuando era prácticamente un adolescente y estuvo relacionado con figuras del narcotráfico como:

Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.

Arturo Beltrán Leyva, el Barbas.

Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo.

Joaquín el Chapo Guzmán.

Posteriormente, tomó partido por los Beltrán Leyva y, durante el conflicto interno del Cártel de Sinaloa, se alineó con la facción encabezada por el Mayito Flaco.

El “Chapo Isidro” figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por él.

¿El “Chapo Isidro” será enviado a Estados Unidos?

Aunque la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que el Chapo Isidro permanecerá en México para ser juzgado, Balmen consideró que eventualmente podría ser trasladado a Estados Unidos.

El especialista recordó que México ya había enviado a 92 presuntos delincuentes a territorio estadounidense mediante mecanismos distintos a la extradición.

Respecto a Sinaloa, señaló que durante las próximas semanas se observará si la Mayiza logra conservar su presencia en el norte del estado o si la Chapiza intenta disputar ese territorio.

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