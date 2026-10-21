CDMX tendrá lluvias, frío y viento este miércoles

la CDMX tendrá cielo medio nublado durante la mañana. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá lluvias aisladas, posibles descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h este miércoles 21 de octubre. Se espera una temperatura máxima de 24 grados, mientras que durante la mañana el ambiente será frío a fresco.

En el Estado de México (Edomex) se pronostican chubascos acompañados de actividad eléctrica, además de posibles bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, el ambiente será templado en ambas entidades, con incremento de nubosidad.

Para este miércoles, la CDMX tendrá cielo medio nublado durante la mañana, con ambiente frío a fresco. Por la tarde, aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, mientras que el viento será del norte y noreste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora.

Estas son las condiciones previstas para la capital:

Temperatura mínima: de 10 a 12 °C.

Temperatura máxima: de 22 a 24 °C.

Lluvias: aisladas, de 0.1 a 5 mm en 24 horas.

Viento: de 10 a 20 km/h.

Rachas de viento: de 30 a 50 km/h.

El pronóstico también contempla posibles bancos de niebla en zonas altas de la región durante las primeras horas del día.

Edomex tendrá chubascos y descargas eléctricas

En el Estado de México, las condiciones serán similares durante la mañana, con cielo medio nublado y ambiente frío a fresco.

Sin embargo, por la tarde se espera un incremento de nubosidad y chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas, acompañados de descargas eléctricas.

Para Toluca, las temperaturas previstas son:

Mínima: de 7 a 9 °C.

Máxima: de 19 a 21 °C.

El pronóstico regional también señala viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

De esta manera, tanto la CDMX como el Edomex tendrán una mañana fría a fresca y una tarde templada, con probabilidad de precipitaciones de distinta intensidad durante este miércoles.

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