La costosa factura del tráfico diario

¿Alguna vez ha pensado cuánto de su vida se le va entre autos que no avanzan? Usted pierde su tiempo y su tranquilidad atrapado en el tráfico.

Un mexicano pasa en promedio 111 horas al año atorado en el tráfico, de acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) titulado “Costos de tráfico: la factura invisible de la congestión”. Y en este problema, el tiempo es dinero.

El impacto económico nacional.

A nivel general, el costo total de la congestión vial es alarmante para el país. Así lo detalla el IMCO:

Costo del tráfico (Principales hallazgos):

Valeria Moy, directora general del IMCO, explica la dimensión de esta factura invisible: “Este es el costo total… 203 mil 316 millones 128 mil 517 pesos al año, ese es el costo total de la congestión… Este es un promedio, 5 mil 645 pesos por persona al año en promedio y en tiempo.”

Alejandro es transportista:

“Sí bastante, unas 40… ¿Qué haría en esas 40 horas, si no estuviera sentado en esa fila de carros? Un montón de cosas, disfrutar mi familia”*, relata.

¿Dónde cuesta más moverse?

La problemática se agudiza severamente en las grandes zonas urbanas del país. El estudio evaluó a 44 ciudades, donde la población paga montos muy elevados tan solo para trasladarse:

Inversión por habitante al año (en pesos):

Ciudad de México: 10,721

Puerto Vallarta: 9,974

Guadalajara: 8,728

Monterrey: 8,421

Tijuana: 8,014

Oaxaca: 7,685 Fuente: IMCO

La Ciudad de México se posiciona como la “campeona” con casi 11 mil pesos gastados por habitante al año, seguida por destinos turísticos y metrópolis industriales.

El calvario del transporte público

El costo no solo es para quienes manejan auto propio. Juan Carlos, usuario de transporte público, gasta al año sumas considerables y comparte cuál sería su alternativa si tuviera recursos: “Los ahorraría para un carrito y no anduviera yo en transporte público”.

Óscar Ruiz, jefe de datos de Day’s Why, señala que la raíz de este colapso radica en la planeación urbana actual: “Tienes a todas las personas viviendo en la periferia, todos los días a la misma hora esas personas se trasladan a la misma zona y regresan a las mismas zonas, ese es el caldo de cultivo perfecto para la congestión y lo estamos viendo en estos números.”

Ante ciudades totalmente rebasadas, el IMCO plantea rutas claras de acción para mitigar el impacto:

Propuestas del IMCO:

Invertir más en infraestRuctura de transporte público de calidad.

Incentivar el uso masivo de transporte público amigable y de bajo costo.

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