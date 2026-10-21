Conato de incendio en Línea 9 del Metro daña cables de alta tensión

Conato de incendio en Línea 9 del Metro. FOTO: Cuartoscuro

Un conato de incendio en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México provocó afectaciones al servicio de trenes entre las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva. De manera preliminar, las autoridades señalaron que la quema de basura pudo causar que las llamas alcanzaran cables de alta tensión y fibra óptica. Sin embargo, las autoridades aclararon que se trata de una evaluación preliminar y que se realizará un diagnóstico más amplio de los daños.

Ante esta situación, el Metro CDMX implementó servicio provisional de Tacubaya a Chabacano, en ambos sentidos, mientras que el tramo de Chabacano a Pantitlán quedó sin servicio. Personal del Sistema trabaja en la zona para reparar los daños y recuperar la operación.

Ya nos encontramos en la zona de vías de la Línea 9, a la altura de Ciudad Deportiva, en el encadenamiento 4+880, en dirección a Tacubaya.



De manera preliminar, todo indica que la quema de basura provocó que las llamas alcanzaran el cableado de alta tensión y de fibra óptica.… pic.twitter.com/PKkihwOT6p — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 21, 2026

De acuerdo con la información difundida por las autoridades del Metro, el incidente ocurrió en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva, a la altura del encadenamiento 4+880, en dirección a Tacubaya.

#ULTIMAHORA



Momento exacto en el que personal de bomberos 🚒 sofocan el incendio 🔥 en las Instalaciones de Línea 9 del Metro de Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



Reportan usuarios qué desde la zona de vías se puede apreciar el humo 💨 en las Instalaciones del #MetroCDMX 🚨 https://t.co/GMCSS3G20x pic.twitter.com/B4kfeFmpmO — Fan MetroViral (@MetroViralMx) October 21, 2026

¿Qué estaciones de la Línea 9 del Metro están sin servicio?

Debido a los trabajos de atención y reparación, el Metro informó las siguientes medidas:

De Tacubaya a Chabacano: servicio provisional en ambos sentidos.

De Chabacano a Pantitlán: sin servicio de trenes.

Apoyo de RTP: se coordina el envío de unidades para facilitar el traslado de pasajeros.

Inicialmente, el incidente provocó circulación lenta de trenes y el descenso preventivo de pasajeros en estaciones anteriores a la zona afectada.

El Metro aseguró que la situación no representa riesgo para las personas usuarias y pidió atender las indicaciones del personal.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de la Línea 9?

Los equipos de mantenimiento trabajarán durante toda la noche para realizar las reparaciones necesarias en el cableado afectado.

El objetivo es iniciar el servicio con normalidad y en condiciones seguras, aunque las autoridades todavía no han confirmado una hora exacta para su restablecimiento.

En la atención del incidente participaron los Bomberos de la Ciudad de México, así como los equipos Escorpiones y Centauros.

Las autoridades indicaron que durante la noche informarán sobre los avances y darán a conocer si existen condiciones para reanudar el servicio de manera normal.

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