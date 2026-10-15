Olinia busca socios para fabricar sus autos eléctricos en México

Podrán participar empresas mexicanas y extranjeras. FOTO: Gobierno de Mèxico

El Gobierno de México abrió una convocatoria para buscar inversionistas que quieran convertirse en socios de Olinia, el proyecto de vehículos eléctricos desarrollados en el país. La inversión mínima será de 200 millones de pesos por participante o consorcio.

El registro comenzó este 14 de octubre y estará disponible hasta el 3 de noviembre de 2026. La meta es reunir 950 millones de pesos para crear una empresa encargada de fabricar, distribuir y vender los vehículos eléctricos.

Olinia busca inversionistas: ¿cuánto dinero se necesita?

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), con apoyo de Nacional Financiera (Nafin), lanzó la convocatoria para elegir a los futuros socios de Olinia.

La inversión se dividirá de la siguiente manera:

Gobierno Federal: aportará entre 205 y 390 millones de pesos.

Inversionistas privados: contribuirán con entre 560 y 745 millones de pesos.

Inversión mínima: 200 millones de pesos por participante o consorcio.

El Gobierno también aportará el valor de los vehículos, la ingeniería y la tecnología desarrollada. Su participación no será menor al 33% del capital.

Podrán participar empresas mexicanas y extranjeras, fondos de inversión, fabricantes y consorcios. Sin embargo, el capital extranjero no podrá superar el 33%.

¿Qué vehículos eléctricos fabricará Olinia?

El proyecto contempla tres modelos diseñados para viajes cortos y transporte de mercancías. Todos comparten una misma plataforma y pueden cargarse en un enchufe convencional.

Olinia 1: diseñado para transportar pasajeros.

Olinia Carga: pensado para mercancías, con capacidad de 650 kilogramos y autonomía superior a 120 kilómetros.

Olinia Van: cuenta con un espacio cerrado para proteger la carga.

Los vehículos fueron desarrollados durante 18 meses por 70 especialistas de instituciones como el IPN, la UNAM y el Tecnológico Nacional de México, junto con otros centros de investigación y empresas.

El prototipo de pasajeros fue presentado a la presidenta Claudia Sheinbaum el 7 de junio. Posteriormente, el 20 de agosto, se dieron a conocer los modelos de carga.

¿Cómo registrarse para ser socio de Olinia?

Los interesados deberán demostrar que cuentan con los recursos necesarios y comprobar que su dinero tiene procedencia legal.

La selección tendrá tres fases y terminará el 29 de enero de 2027.

Las bases y requisitos pueden consultarse en el sitio oficial: https://olinia.secihti.mx

La empresa buscará vender primero sus vehículos en México y, en una segunda etapa, llegar a mercados internacionales.

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