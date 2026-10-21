Detectan 77 descargas ilegales en el sistema que surte agua potable a Guadalajara

Foto: Especial

Tras la suspensión de la presa Las Pintas y la planta La Calera por severos problemas de contaminación, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) detectó 77 descargas irregulares de origen industrial y domiciliario a lo largo del sistema antiguo de abastecimiento que provee a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Asimismo, autoridades confirmaron que estos puntos de contaminación clandestinos comprometen la calidad del agua que llega a la planta potabilizadora de Miravalle.

“Toda el área de influencia del sistema antiguo, Canal de las Pintas, incluso pudiera yo decir, incluso en el canal de Atequiza. Ahí se está haciendo ese trabajo conjunto con la Comisión Nacional del Agua, con los municipios, también hay que decirlo, que han ido atendiendo en la medida que nosotros les hemos ido solicitando” Luis Barboza Niño / director CEA

Los vertidos industriales llegaban a los domicilios al rebasar la capacidad de limpieza de la planta potabilizadora. Conforme avancen los trabajos de desazolve de la presa Las Pintas y sus canales, las autoridades hídricas prevén el hallazgo de más afectaciones.

“Seguramente vamos a encontrar muchos más, porque también la medida de haber cerrado la presa y la planta de bombeo La Calera lo que hace es bajar el nivel de superficie libre de agua y eso nos permite identificar más descargas que estaban por debajo de ese nivel que no son perceptibles en un simple recorrido” Luis Barboza Niño / director CEA

De igual forma, los vecinos de colonias aledañas relataron cómo la materia orgánica y aguas residuales contaminaron el cuerpo de agua durante años.

“Ya tiene mucho tiempo; nosotros tenemos aquí casi 40 años y, bien, la presa estaba bien hermosa y vea lo que es ya” Habitante de la zona

Finalmente, el director de la Comisión Estatal del Agua informó que ya se preparan las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables por las afectaciones al sistema de abastecimiento hídrico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.