Trasladan a juzgados de Puente Grande a 5 detenidos por disturbios del domingo en Guadalajara

Foto: Especial

De las seis personas detenidas tras los disturbios del pasado 18 de octubre en el centro de Guadalajara, Jalisco, cinco fueron trasladadas este martes a los juzgados de Puente Grande, donde quedarán a disposición de un juez por su presunta participación en los hechos.

Los detenidos, identificados como Christopher Antonio “N”, Giovanni Rubén “N”, Héctor Dante “N”, Pablo Emanuel “N” y Raúl “N”, son investigados por los presuntos delitos de daño en las cosas y resistencia de particulares.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que las capturas se realizaron mediante un operativo conjunto entre elementos de la Policía de Guadalajara y de la Policía Estatal. Agregó que, tras una revisión de antecedentes, se detectó que dos de los detenidos cuentan con registros penales por robo.

Los cinco forman parte del grupo de seis personas puestas a disposición de la Fiscalía del Estado por lo ocurrido durante la manifestación del domingo. El sexto detenido, un hombre de 36 años señalado por presuntamente lesionar a un policía, recuperó su libertad.

Respecto a versiones extraoficiales que vinculaban a algunos de los detenidos con un centro de rehabilitación, el funcionario señaló que esa línea es analizada por la Fiscalía estatal como parte de las investigaciones.

Sobre los impactos de proyectil observados en el parabrisas de una camioneta y un posible enfrentamiento, Hernández González evitó pronunciarse y precisó que será la Fiscalía la que informe sobre esos hechos una vez que avance la indagatoria.

Mientras que el traslado a Puente Grande tiene como objetivo que los cinco detenidos comparezcan ante un juez de Control y Juicio Oral, donde en una audiencia inicial se definirá su situación jurídica.

Como antecedente, seis hombres detenidos durante la primera protesta por agua limpia realizada el 11 de octubre frente a Casa Jalisco ya fueron vinculados a proceso por diversos delitos, entre ellos lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

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