Seguridad Pública de Sinaloa desmiente motín en el penal de Aguaruto, pero confirma revisión rutinaria

Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa negó que se registraran incidentes en el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, donde este martes se llevó a cabo una revisión nocturna rutinaria.

Ello, luego de que se reportó un motín al interior del penal, derivado del operativo, y en el que los internos se habrían atrincherado mientras lanzaban gritos de protesta.

La #SSPSinaloa informa que, este martes 20 de octubre de 2026, la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional llevó a cabo una revisión nocturna rutinaria en el Centro Penitenciario Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, misma que transcurrió sin ningún incidente.… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 21, 2026

¿Qué pasó en el penal de Aguaruto?

A través de sus redes sociales, la SSP de Sinaloa desmintió que se hubiera registrado un motín al interior del penal de Aguaruto, aunque sí confirmó que la Guardia Nacional realizó una revisión nocturna rutinaria, que aseguró, “transcurrió sin ningún incidente”.

Asimismo, aseguró que la “intervención se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad”, por parte de la Compañía de Revisión a Penales de la GN.

Ello, luego de que versiones aseguraban que se había registrado un motín en el penal en medio de un operativo de revisión realizado por corporaciones de seguridad federales y estatales.

Los reportes aseguraban que los disturbios habían iniciado durante las inspecciones en distintos módulos del centro penitenciario, donde personas privadas de la libertad iniciaron una protesta, principalmente en el módulo 16, donde internos permanecían atrincherados y realizaban gritos de protesta.

Mientras que en las instalaciones habría más de 500 elementos de corporaciones federales y estatales, quienes participaban en las labores de seguridad tanto en el interior como al exterior del penal.

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