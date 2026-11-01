CDMX no tendrá lluvia este domingo, pero se esperan mínimas de 4 grados en seis alcaldías

| 03:50 | Ángel Sánchez | Uno TV

A su vez, la temperatura máxima prevista para este domingo es de 27 °C.
Frío en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Con base en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México no tendrá lluvias a lo largo de este domingo 1° de noviembre.

A su vez, la temperatura se mantendrá cálida hacia la tarde de este inicio de mes, con máximas de 27 °C.

No obstante, durante la madrugada de este domingo, el termómetro podría bajar hasta 4 °C, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Calor, vientos y sin lluvias para este domingo 1° de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 3 a 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En el Estado de México se esperan lluvias aisladas, mientras que la capital no tendrá precipitaciones.

Del mismo modo, este 1° de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones en caso de lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas
  • Evita zonas lodosas o inundadas
  • Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen
  • Evita pisar cables de electricad caídos
  • En caso de necesitar ayudar, marca al 911

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

Ciudad de México

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

¡Sin servicio en 10 estaciones! Línea 8 del Metro CDMX presenta falla en sistema eléctrico

Ciudad de México

¡Sin servicio en 10 estaciones! Línea 8 del Metro CDMX presenta falla en sistema eléctrico

Vinculan a proceso a Salvador "N", presunto "mataperros" de la Condesa

Ciudad de México

Vinculan a proceso a Salvador "N", presunto "mataperros" de la Condesa

CDMX