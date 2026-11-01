CDMX no tendrá lluvia este domingo, pero se esperan mínimas de 4 grados en seis alcaldías

Frío en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Con base en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México no tendrá lluvias a lo largo de este domingo 1° de noviembre.

A su vez, la temperatura se mantendrá cálida hacia la tarde de este inicio de mes, con máximas de 27 °C.

No obstante, durante la madrugada de este domingo, el termómetro podría bajar hasta 4 °C, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recuerda que se activó #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 01/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones:

▶️Usa ropa… pic.twitter.com/x5uzmB2DFD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 1, 2026

Calor, vientos y sin lluvias para este domingo 1° de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 3 a 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En el Estado de México se esperan lluvias aisladas, mientras que la capital no tendrá precipitaciones.

Del mismo modo, este 1° de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones en caso de lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas

Evita zonas lodosas o inundadas

Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen

Evita pisar cables de electricad caídos

En caso de necesitar ayudar, marca al 911

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