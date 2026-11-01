Se registra un deceso de una persona por intoxicación por consumo de hongos silvestres en Chiapas; cinco más están hospitalizados

Caldo de hongos silvestres intoxica a seis personas Foto: Lizbeth Coello

Una menor de edad murió y otras cinco personas permanecen hospitalizadas por intoxicación tras consumir hongos silvestres en la comunidad de Shanaten, municipio de Larráinzar, Chiapas, informó la Secretaría de Salud estatal.

Cuatro de los hospitalizados estén estables

Cuatro de los pacientes hospitalizados se encuentran estables y uno permanece en estado grave. Además, una persona que también consumió los hongos fue dada de alta.

Los primeros datos recabados indican que los hongos fueron recolectados por menores de edad y preparados en forma de caldo el pasado 26 de octubre. Un día después, quienes consumieron el alimento comenzaron a presentar síntomas gastrointestinales, principalmente náuseas y vómito.

Menor murió tras consumir hongos silvestres en Larráinzar

La Secretaría de Salud informó que las personas afectadas acudieron inicialmente a una farmacia particular, donde recibieron indicaciones sobre el uso de medicamentos.

Fue hasta el 29 de octubre cuando ingresó la primera paciente al Hospital Básico Comunitario de Larráinzar, del IMSS-Bienestar. Posteriormente, fue trasladada al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, donde falleció horas después, pese a recibir atención médica.

Actualmente, dos pacientes reciben atención en el Hospital Básico Comunitario de Larráinzar y tres en el Hospital de Las Culturas.

Autoridades investigan qué hongos provocaron la intoxicación

Tras conocer los casos, personal de Epidemiología, del Programa de Emergencias Sanitarias y de Toxicología de la Jurisdicción Sanitaria II, en coordinación con el equipo zonal del IMSS-Bienestar, realizó visitas a las unidades hospitalarias.

Las acciones incluyen el seguimiento médico de los pacientes, la recopilación de información con sus familiares y la orientación toxicológica al personal de salud.

También se realizaron recorridos en la comunidad de Shanaten para recolectar muestras de los posibles hongos involucrados y avanzar en su identificación. Además, se impartieron pláticas informativas a las familias para reforzar las medidas de prevención.

Salud pide evitar el consumo de hongos silvestres

La Secretaría de Salud de Chiapas exhortó a la población a evitar el consumo de hongos recolectados en el campo, especialmente cuando no se tiene certeza de su especie.

La dependencia advirtió que algunos hongos contienen sustancias altamente tóxicas que pueden provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

Asimismo, recomendó acudir de inmediato a la unidad médica más cercana si después de consumir estos productos se presentan síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal o cualquier otro malestar.

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