Tiroteo en Alabama, EE. UU., deja un muerto y 8 heridos tras un partido de futbol americano

Tiroteo en Estados Unidos. Foto: AFP.

Un tiroteo en Birmingham, Alabama, dejó una persona muerta y ocho más heridas, una de ellas en estado crítico, la noche de este sábado. El ataque ocurrió después de un partido de futbol americano y cerca del estadio Legion Field, donde se había celebrado el encuentro Magic City Classic.

La Policía confirmó que una persona fue detenida por su presunta relación con los hechos. Las autoridades también localizaron varias armas de fuego en el lugar y mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Developing: Multiple people shot near Legion Field in Birmingham, Alabama, following college football game. https://t.co/9HTsSLHhhp — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 1, 2026

Tiroteo en Birmingham deja nueve víctimas; una persona murió

El ataque se registró poco después de las 19:50 horas, tiempo local, en la cuadra 400 de Grayman Avenue West.

De acuerdo con el oficial Darrell Freeman, los agentes acudieron al sitio tras recibir un reporte de disparos y encontraron a varias personas con heridas de bala.

El balance oficial fue de nueve víctimas:

Una persona fallecida.

Una persona en estado crítico.

Siete personas con heridas, pero reportadas como estables.

Los servicios policiales también recogieron varias armas de fuego, que fueron trasladadas al depósito de evidencias como parte de las diligencias.

Detienen a una persona por tiroteo cerca del estadio Legion Field

Durante una comparecencia de prensa, el oficial Darrell Freeman confirmó que una persona fue detenida por su presunta relación con el ataque.

El sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Birmingham para ser interrogado. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer su identidad ni precisaron qué participación habría tenido en el tiroteo.

Freeman señaló que el caso continúa bajo investigación y que los agentes siguen recopilando información para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Tiroteo ocurrió después del partido Magic City Classic

El ataque se registró en las inmediaciones del estadio Legion Field, donde durante la mañana del sábado se celebró el partido de fútbol americano Magic City Classic.

El jefe de Policía, Michael Pickett, explicó que el tiroteo ocurrió después de que terminó el encuentro y que, en su mayoría, los disparos se produjeron fuera de las instalaciones deportivas.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar si existen más personas involucradas.

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