La Mole Horror Edition 2 reunió a fans del terror, el cosplay y el doblaje en CDMX

Disfraces en La Mole Horror edition 2. Foto: Jennifer Turrubiartes

La Mole Horror Edition 2 reunió este 31 de octubre a los aficionados al terror, los cómics, el cosplay y el doblaje en el World Trade Center de la Ciudad de México, como parte de las actividades por los 30 años de La Mole Convention.

La edición especializada en el género de terror contempló la participación de invitados relacionados con el cine y la televisión, artistas de cómics e ilustradores, cosplayers y actores de doblaje que han dado voz a personajes reconocidos de películas, series y videojuegos; además de actividades para los asistentes.

WTC se convirtió en un pasillo de miedo con actividades e invitados de horror

Fotos: Jennifer Turrubiartes

Durante el primer día, los visitantes vivieron una experiencia terrorífica desde la entrada; pues al igual que en la edición anterior de AniMole, la convención apostó por ofrecer distintas actividades para los asistentes. Entre ellas estuvo la experiencia inmersiva “The Terror: Devil in Silver”, que permitió adentrarse en el universo de la serie a través de una recreación de sus escenarios.

El “Cine de mello” fue otra de las actividades que, de acuerdo con los visitantes, más llamó la atención porque se proyectaron distintas películas de terror, desde clásicos animados como “Corpse Bride”, títulos recientes como “Obsession” y hasta los primeros cuatro capítulos de la mencionada serie “The Terror: Devil in Silver”

Foto: Jennifer Turrubiartes

Otro de los atractivos de este año fue la ofrenda, en la que se colocaron fotografías de íconos del cine de terror y ciencia ficción, como Patrick Stewart y Chuck Norris, quienes fallecieron recientemente.

Sobre los invitados, la apuesta de la casa fue Emma-Leigh Cullen, quien intérpretó a Periwinkle en la serie “IT: Welcome to Derry”; la actriz formó parte de la oferta de actividades del Talent Alley, donde se programaron sesiones de autógrafos y fotografías con costo adicional al boleto de entrada.

Emma-Leigh Cullen. Foto: Jennifer Turrubiartes

En el apartado de cómics e ilustración destacó Richard Case, artista con más de 30 años de trayectoria y créditos en títulos como “Sandman”, “Preacher” y “Shade the Changing Man”.

La programación también incluyó a Mike Sandoval, Joel Ojeda, Mareoflores y otros proyectos dedicados a la ilustración, las figuras de colección, las esculturas y los artículos inspirados en las culturas mexicana y japonesa.

Cosplay y cultura geek también asustaron fuera y dentro del evento

Fotos: Jennifer Turrubiartes

Catrinas, zombis y seres del más allá recibieron a los visitantes desde la entrada del recinto, donde la decoración reforzó la atmósfera de terror de La Mole Horror Edition 2. En el interior, los asistentes también se sumaron a la temática con cosplays de personajes clásicos del cine de terror, como El exorcista, It, Megan, Friki Nikki y Michadl Myers.

Fotos: Jennifer Turrubiartes

Un spot muy utilizado por los visitantes fue la camioneta del terror de Scooby-doo

Foto: Jennifer Turrubiartes

La cultura geek también tuvo su espacio, pues personajes de terror de diferentes universos estuvieron presentes como Jack de “The Nightmare Before Christmas”, zombies de “The Last of US”, hombres lobo de Marvel, entre otros.

Foto: Jennifer Turrubiartes

La influencia del terror mexicano que destacó con cosplays como Nacho Libre, Teodora y Nando, de “Las leyendas”, además de charros caracterizados de catrina.

Entre los invitados nacionales destacó Akelizz, cosplayer mexicano que ha participado como juez invitado en la competencia Cosplay Central Crown Championships, realizada en la New York Comic Con.

Akelizz. Foto: Jennifer Turrubiartes

Durante el evento también se presentó una caracterización de Caine, personaje de la serie “The Amazing Digital Circus”, que sorprendió a los asistes.

Otros de los invitados de esta zona fueron las cosplayers mexicanas KoKoa Yuki Fashion & Cosplay, Pinku Cosplayer, Paulinka Cosplay, San Chan, Daniss Doll, PuchysLOVE y Hannah Cosplay.

Byd. Foto: Jennifer Turrubiartes

Una de las presencias que también llamó la atención de los visitantes fue BYD Cosplay, proyecto integrado por un matrimonio originario de Costa Rica. En entrevista con Uno TV, sus integrantes compartieron que decidieron asistir como invitados en La Mole en esta fecha, debido a que querían conocer más del Día de Muertos y su gastronomía.

Fotos: Jennifer Turrubiartes

“Voces del más allá” albergó al talento de doblaje

Otro de los apartados anunciados fue la zona de doblaje, con intérpretes como René García, Cristina Hernández, Humberto Vélez, Pepe Toño Macías, Rubén Cerda y Gabriela Vega, entre otros. La programación contempló participaciones vinculadas con personajes de producciones como IT, Beetlejuice, Stranger Things y American Horror Story.

Foto: Jennifer Turrubiartes

Además, Humberto Vélez tenía prevista una presentación inspirada en “La casita del terror”, acompañado por Gabriel Chávez y la banda Clank Clank Estás Muerto.

Mañana continuá la celebración de la segunda edición de La Mole Horror Edition con otras sorpresas como el concurso al mejor cosplay terrorífico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.