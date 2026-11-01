Detienen a profesor acusado de abuso sexual dentro de salón de clases; suma 5 denuncias penales

Concepción “N” detenido. Foto: Fiscalía General de Justicia de SLP

Un profesor identificado como Concepción “N” fue detenido en San Luis Potosí, acusado del delito de abuso sexual calificado en perjuicio de alumnas menores de edad, a quienes presuntamente realizaba tocamientos dentro del salón de clases. El docente acumula cinco denuncias penales por estos hechos, informó la Fiscalía General del Estado.

La detención ocurrió luego de una investigación iniciada en 2023, a partir de las denuncias presentadas por padres de familia del plantel educativo. De acuerdo con las indagatorias, las estudiantes señalaron presuntas agresiones y actos de intimidación por parte del profesor.

Profesor de San Luis Potosí enfrenta cinco denuncias por abuso sexual

Según la información de la Fiscalía, las alumnas denunciaron que el docente presuntamente realizaba tocamientos dentro del salón de clases. También señalaron que las intimidaba mediante jaloneos de los brazos para exigirles besos en la mejilla.

Las investigaciones derivaron en una orden de aprehensión contra Concepción “N”, luego de que la representación legal de las víctimas presentara elementos ante la autoridad judicial. El caso reúne cinco denuncias penales relacionadas con los hechos señalados por las estudiantes.

Policía de Investigación traslada al profesor al penal de La Pila

Elementos de la Policía de Investigación localizaron al imputado en la zona norte de la capital potosina. Una vez detenido, los agentes le notificaron los cargos por los que era requerido y lo trasladaron al penal de La Pila, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales.

La captura se realizó mediante una orden de aprehensión emitida por la autoridad correspondiente, como parte del seguimiento a las investigaciones iniciadas hace tres años.

¿Qué sigue en el proceso contra Concepción “N”?

El profesor permanece privado de la libertad mientras continúa el procedimiento judicial. Será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso y establecer las siguientes etapas del caso.

Las investigaciones se desarrollan bajo los protocolos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ahora, el imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia judicial que determine su responsabilidad.

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