Trump asegura que EE. UU. aún tiene en la mira dos objetivos en Irán

Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país todavía tiene pendientes uno o dos objetivos militares en Irán, entre ellos la instalación subterránea conocida como montaña Pickaxe, relacionada con el programa nuclear iraní. La declaración fue realizada el sábado desde su residencia en Florida, en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto iniciado en febrero por Estados Unidos e Israel.

Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses han debilitado gran parte de la capacidad militar y nuclear de Irán, por lo que afirmó que no tiene prisa por ordenar nuevos ataques. Sin embargo, sus declaraciones mantienen abierta la posibilidad de una nueva ofensiva después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

Trump señala a montaña Pickaxe como posible objetivo en Irán

El mandatario mencionó específicamente la montaña Pickaxe, un complejo subterráneo fortificado que, de acuerdo con reportes de inteligencia occidentales, estaría relacionado con el almacenamiento de material nuclear. Estados Unidos no ha atacado esta instalación durante el conflicto.

Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos sitios, pero podemos hacer eso en 10 minutos.

Por su parte, el Gobierno de Irán ha negado que en ese lugar se realicen actividades nucleares.

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan

Trump afirmó que las conversaciones para terminar la guerra avanzaban, aunque puso en duda la confiabilidad del Gobierno iraní.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Trump todavía no había tomado una decisión sobre nuevos bombardeos y que Washington mantenía abierta la posibilidad de alcanzar una solución diplomática.

Mientras tanto, representantes iraníes sostuvieron conversaciones con mediadores de Qatar en Doha para buscar una salida al conflicto.

Irán advierte respuesta inmediata ante nuevos ataques

Las declaraciones de Trump provocaron nuevas advertencias desde Teherán. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, advirtió a Estados Unidos e Israel que cualquier amenaza recibirá una respuesta inmediata y contundente.

De acuerdo con un comunicado difundido tras una reunión con altos mandos militares, Irán respondería sin restricciones geográficas ante cualquier nuevo ataque.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló de una oportunidad histórica para derrocar al Gobierno iraní, lo que refleja las diferencias sobre el futuro político de la región.

Elecciones de Estados Unidos podrían marcar el rumbo de la guerra

El próximo 3 de noviembre se celebrarán las elecciones legislativas de Estados Unidos, una jornada que definirá qué partido tendrá el control del Congreso.

Trump ha mencionado la posibilidad de reanudar las operaciones militares después de estos comicios. Mientras tanto, el conflicto también mantiene presionados los mercados energéticos.

Por ahora, Washington no ha confirmado una nueva ofensiva y mantiene abierta la vía diplomática, mientras continúan las advertencias entre ambos países.

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