Sheinbaum inaugura nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo

Inauguración del plantel Tecozautla. Foto: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado 31 el plantel Tecozautla de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), en Hidalgo. Durante el acto, afirmó que fortalecer la educación pública contribuye a disminuir la violencia y anunció que su gobierno busca duplicar la matrícula de esta institución al finalizar el sexenio.

Según lo mencionado, la nueva sede busca acercar la educación superior gratuita a jóvenes de la región, para que puedan estudiar una carrera sin tener que trasladarse a otros municipios o estados. La inauguración contó con la participación de autoridades municipales, estatales y federales.

Hace 40 años se formó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) para luchar contra el aumento de las cuotas en la UNAM. Ese movimiento nos formó a decenas de miles de estudiantes y sigue vivo en nuestras convicciones.



Como presidenta, mantengo vivo ese legado. Hoy construimos… pic.twitter.com/zgsgJXFCqQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 31, 2026

UNRC en Hidalgo: Sheinbaum busca duplicar estudiantes

Durante la inauguración, Sheinbaum señaló que actualmente la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene 120 mil estudiantes inscritos en sus distintos planteles. La meta de su administración es elevar esa cifra a 240 mil al término de su gobierno. Asimismo, aseguró que, si hay mayor educación, la violencia será menor:

Cuando se fortalece la educación pública disminuye la violencia, cuando se fortalece la educación pública avanzan los derechos de las mujeres, cuando se fortalece la educación pública se fortalece el país.

La presidenta también recordó que la defensa de la educación pública ha formado parte de su trayectoria desde su juventud. Mencionó que hace 40 años participó en la formación de una organización estudiantil para defender el derecho a la educación.

A su vez, destacó el trabajo conjunto de los gobiernos municipal, estatal y federal para concretar proyectos educativos y de infraestructura.

Cuando se junta el gobierno municipal, el gobierno estatal y el Gobierno de México hacemos muchas cosas. Así estamos trabajando en obras de agua, de drenaje, y también la construcción de universidades y nuevas preparatorias.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla?

La rectora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, informó que el plantel Tecozautla cuenta con 300 estudiantes inscritos y actualmente ofrece cuatro licenciaturas:

Turismo Comunitario.

Medicina.

Administración y Comercio.

Derecho y Criminología.

Además, anunció que en marzo de 2027 se abrirán dos nuevas opciones académicas: Ciencias Agroecológicas y Ganadería Sustentable.

Entre las instalaciones disponibles se encuentran una cancha techada, sala de juicios orales, espacio de cultura de paz, plaza cívica y gimnasio al aire libre. También están proyectados un auditorio y dos edificios adicionales para ampliar la infraestructura universitaria.

Gobierno de Hidalgo destaca nueva sede universitaria

El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, señaló que el plantel complementa la oferta de educación superior en Hidalgo y permitirá que jóvenes de la región estudien cerca de sus hogares.

Por su parte, la estudiante Sara Cruz Rangel, de primer semestre de Derecho y Criminología, agradeció la apertura de la universidad, al considerar que representa una oportunidad para que más jóvenes puedan prepararse profesionalmente.

Con esta inauguración, la UNRC amplía su presencia en Hidalgo y mantiene como objetivo aumentar su matrícula durante el actual sexenio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.