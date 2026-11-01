¡Sin servicio en 10 estaciones! Línea 8 del Metro CDMX presenta falla en sistema eléctrico
Por el momento, se desconoce si el servicio podrá iniciar con normalidad este domingo en la Línea 8.
La noche de este sábado, la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), la cual va de Garibaldi a Constitución de 1917, presentó fallas en el sistema eléctrico, de acuerdo con lo mencionado por las autoridades.
Debido a ello, el paso de los trenes se limitó de Garibaldi a Santa Anita, en lo que se realiza el sistema eléctrico a lo largo de la línea. En consecuencia, 10 estaciones no cuentan con servicio:
- Coyuya
- Iztacalco
- Apatlaco
- Aculco
- Escuadrón 201
- Atlalilco
- Iztapalapa
- Cerro de la Estrella
- UAM-I
- Constitución de 1917
RTP brinda servicio de apoyo
Tras la falla en el sistema eléctrico, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindaron apoyo en el tramo afectado, el cual fue de Coyuya a Constitución.
Sin embargo, usuarios aseguraron que las unidades de RTP no transitaron con frecuencia, lo que provocó mayores retrasos.
Línea 8 podría iniciar el servicio con cierre de estaciones
Como informó el Metro CDMX, a lo largo de esta madrugada, personal trabajará en la revisión y en la reparación de la falla en el sistema eléctrico a lo largo de la red. El objetivo es iniciar el servicio con normalidad para este domingo 1 de noviembre.
No obstante, en caso de que la falle continúe, la Línea 8 del Metro CDMX podría iniciar el servicio con paso de trenes exclusivamente de Santa Anita a Garibaldi.
Horario del Metro CDMX se modifica en 5 líneas
Este domingo, cinco líneas del Metro CDMX iniciarán su servicio a las 5:00 horas para facilitar el traslado de las personas que asistan al Gran Premio de México.
- Línea 1: Pantitlán a Observatorio
- Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña
- Línea 3: Indios Verdes a Universidad
- Línea 7: El Rosario a Barranca del Muerto
- Línea 9: Pantitlán a Tacubaya
Por su parte, la Línea 8, al igual que el resto de las líneas, comenzará actividades en punto de las 7:00 horas. No obstante, las autoridades solicitan a los usuarios estar al pendiente de las actualizaciones.
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