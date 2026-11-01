¡Sin servicio en 10 estaciones! Línea 8 del Metro CDMX presenta falla en sistema eléctrico

Línea 8 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

La noche de este sábado, la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), la cual va de Garibaldi a Constitución de 1917, presentó fallas en el sistema eléctrico, de acuerdo con lo mencionado por las autoridades.

Debido a ello, el paso de los trenes se limitó de Garibaldi a Santa Anita, en lo que se realiza el sistema eléctrico a lo largo de la línea. En consecuencia, 10 estaciones no cuentan con servicio:

Coyuya

Iztacalco

Apatlaco

Aculco

Escuadrón 201

Atlalilco

Iztapalapa

Cerro de la Estrella

UAM-I

Constitución de 1917

#AvisoMetro: Debido a una revisión del sistema eléctrico en la Línea 8, se ofrece servicio provisional de Garibaldi a Santa Anita, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Coyuya a Constitución de 1917.



Se coordina con @RTP_CiudadDeMex el apoyo con unidades para… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 1, 2026

RTP brinda servicio de apoyo

Tras la falla en el sistema eléctrico, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindaron apoyo en el tramo afectado, el cual fue de Coyuya a Constitución.

Sin embargo, usuarios aseguraron que las unidades de RTP no transitaron con frecuencia, lo que provocó mayores retrasos.

Ni siquiera hay servicio de RTP, ineptos como siempre — Marmill (@Mar_miller08) November 1, 2026

Línea 8 podría iniciar el servicio con cierre de estaciones

Como informó el Metro CDMX, a lo largo de esta madrugada, personal trabajará en la revisión y en la reparación de la falla en el sistema eléctrico a lo largo de la red. El objetivo es iniciar el servicio con normalidad para este domingo 1 de noviembre.

No obstante, en caso de que la falle continúe, la Línea 8 del Metro CDMX podría iniciar el servicio con paso de trenes exclusivamente de Santa Anita a Garibaldi.

Horario del Metro CDMX se modifica en 5 líneas

Este domingo, cinco líneas del Metro CDMX iniciarán su servicio a las 5:00 horas para facilitar el traslado de las personas que asistan al Gran Premio de México.

Línea 1: Pantitlán a Observatorio

Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Línea 7: El Rosario a Barranca del Muerto

Línea 9: Pantitlán a Tacubaya

#AvisoMetro: Este 1° de noviembre, las Líneas 1, 2, 3, 7 y 9 iniciarán su servicio a las 5:00 horas para facilitar el traslado de las personas asistentes al Gran Premio de México.

Desde el 30 de octubre, más de 550 elementos refuerzan las labores de vigilancia en las… pic.twitter.com/vedJjjGWed — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 31, 2026

Por su parte, la Línea 8, al igual que el resto de las líneas, comenzará actividades en punto de las 7:00 horas. No obstante, las autoridades solicitan a los usuarios estar al pendiente de las actualizaciones.

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