Fallece Rosina del Villar, dirigente estatal de Morena en Baja California

Foto: Rosina del Villar en Facebook

Rosina del Villar Casas, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, falleció este sábado 31 de octubre mientras recibía atención médica en Tijuana. La dirigente tenía 58 años y había sido hospitalizada luego de sufrir una caída que le provocó lesiones.

La noticia se dio a conocer un día después de que la propia funcionaria informara sobre su estado de salud mediante un comunicado. En ese mensaje aseguró que se encontraba estable y que esperaba reincorporarse a sus actividades partidistas una vez que sus condiciones se lo permitieran.

Rosina del Villar fallece tras complicaciones de salud en Tijuana

El viernes 30 de octubre, Del Villar confirmó que había sufrido un accidente y que recibía atención médica en un hospital del servicio público.

En su comunicado señaló que su evolución era favorable y agradeció las muestras de apoyo recibidas. Sin embargo, un día después se confirmó su fallecimiento, luego de que su estado de salud se complicara.

Marina del Pilar lamenta muerte de dirigente de Morena

Tras conocerse el fallecimiento, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, expresó sus condolencias por la muerte de Rosina del Villar.

Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Rosina del Villar Casas nuestra Dirigente de Morena en Baja California, a quien tuve el privilegio de conocer y con quien compartí momentos que siempre llevaré en el corazón.



Su partida deja un gran vacío entre quienes… pic.twitter.com/qR6EemylwI — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) November 1, 2026

La mandataria recordó que ambas compartieron responsabilidades durante su administración estatal, cuando Del Villar estuvo al frente de la Secretaría de Honestidad y Función Pública.

Posteriormente, la funcionaria asumió la dirigencia estatal de Morena, desde donde encabezó las actividades del partido en Baja California.

¿Quién era Rosina del Villar, dirigente estatal de Morena?

Rosina del Villar Casas fue electa presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en noviembre de 2024.

Desde entonces estuvo al frente de la estructura del partido en Baja California, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.

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