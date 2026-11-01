Vinculan a proceso a Salvador “N”, presunto “mataperros” de la Condesa

Salvador “N” vinculado a proceso. Foto: Fiscalía General de Justicia CDMX

Salvador “N” fue vinculado a proceso este sábado por su probable participación en el envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que el imputado permanecerá en prisión preventiva.

El caso comenzó el 27 de octubre, cuando dueños de perros reportaron que sus mascotas presentaban síntomas de intoxicación después de pasear por el parque. Hasta el momento, las autoridades tienen conocimiento de cuatro perros fallecidos y tres denuncias presentadas por sus propietarios.

Como resultado de la aprehensión realizada por agentes #PDI realizada el 30 de octubre pasado.



La Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Salvador “N” por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal, relacionado con el envenenamiento de perros… pic.twitter.com/FHBgw0apOz — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) November 1, 2026

Envenenamiento de perros en Parque España: encuentran 14 cebos

Como parte de las investigaciones, personal de la Fiscalía CDMX y autoridades de distintos niveles de gobierno realizaron recorridos e inspecciones en el Parque España.

Durante estas diligencias localizaron 14 cebos de carne con cápsulas en su interior. Los primeros resultados periciales identificaron la presencia de metomilo, un insecticida altamente tóxico.

La Policía de Investigación (PDI) también revisó grabaciones de cámaras de seguridad y recabó entrevistas. Estos trabajos permitieron desarrollar líneas de investigación e identificar a Salvador “N” como probable participante en los hechos.

Detienen a Salvador “N” y lo vinculan a proceso

El 30 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al señalado en la colonia Condesa y lo presentaron ante el Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares.

Ese mismo día, a las 13:55 horas, agentes de la PDI ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal.

Durante la audiencia de este 31 de octubre, el Ministerio Público presentó los datos de prueba. Tras analizarlos, el juez determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cuántos años de cárcel contempla el maltrato animal en CDMX?

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión. Sin embargo, cuando se provoca sufrimiento grave antes de la muerte, como en casos de envenenamiento, la sanción puede alcanzar hasta 10 años de cárcel.

La Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, determinar si existen otras personas involucradas y dar seguimiento a las denuncias.

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