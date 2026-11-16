Feriado, pero con lluvia; así estará el clima en CDMX este lunes 16 de noviembre

Lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Según lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México prevé lluvias aisladas este lunes 16 de noviembre, día feriado en el que se adelanta la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

En contraparte, la temperatura se mantendrá en niveles similares a los últimos días, con máximas de 24 °C hacia la tarde.

Esta noche en la Ciudad de México, se mantendrá el ambiente #templado a #fresco y el cielo parcialmente #nublado.#Temperatura actual: 18 °C



Para mañana se espera un amanecer muy frío en partes altas del sur y fresco en el valle.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/FrmaBQL383 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 16, 2026

Calor, vientos y sin lluvias para este lunes 16 de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 9 a 11 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 4 a 6 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C y en Toluca podrán alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades se prevén lluvias aisladas.

A su vez, este 16 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones en temporada de frío:

En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Consume alimentos ricos en vitaminas A y C

Lávate las manos constantemente

No te expongas a intensas corrientes de aire

Protege, prioritariamente, a niños, niñas, adultos mayores y mascotas

Atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos de contraer enfermedades respiratorias. Protege sobre todo a los bebés, niñas, niños, adultos mayores y animales de compañía.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/zByw3gGehH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 16, 2026

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