Vuelca autobús de pasajeros en Jalisco y deja al menos 9 heridos y un muerto

Volcadura en Jalisco. Foto: Uno TV

Un accidente de autobús provocó la movilización de cuerpos de emergencia este domingo en Teuchitlán, Jalisco, luego de que una unidad de pasajeros de la empresa Auto Transportes Etzatlán (ATE) volcara sobre la carretera Tala–San Marcos, a la altura de la localidad de La Estanzuela.

Los primeros reportes indican que el camión salió de la carretera y terminó volcado a un costado del camino. El accidente movilizó a paramédicos y elementos de Protección Civil de varios municipios para atender a los pasajeros.

Volcadura de autobús en Teuchitlán deja nueve heridos

De acuerdo con los reportes de los servicios médicos, al menos nueve personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Además, se reportó la muerte de una joven, quien falleció mientras recibía atención médica tras el accidente.

Al lugar acudieron ambulancias y personal de Protección Civil de Teuchitlán, Tala, Ahualulco de Mercado y El Arenal, cuyos equipos participaron en las labores de rescate y atención de los pasajeros.

Cierran carretera Tala–San Marcos por accidente

Tras la volcadura, elementos de seguridad de Teuchitlán realizaron el cierre de la circulación en la carretera Tala–San Marcos, a la altura de La Estanzuela.

La medida se tomó para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos adicionales mientras continuaban las labores de rescate.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los automovilistas:

Tomar rutas alternas para evitar la zona del accidente.

No acercarse al lugar de la volcadura.

Ceder el paso a las ambulancias y unidades de emergencia.

Investigan causas de la volcadura del autobús

Hasta el momento, las autoridades investigan las circunstancias en las que el conductor perdió el control de la unidad y salió de la carretera.

Se espera que en las próximas horas se proporcione información actualizada sobre el estado de salud de las personas lesionadas, así como los avances de las investigaciones y la reapertura de la vialidad.

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