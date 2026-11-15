Marcha Gen Z: así va la protesta rumbo al Zócalo de la CDMX este domingo

Foto: UnoTV (Ilustrativa).

Integrantes del Movimiento Gen Z y otros colectivos realizaron una marcha este domingo con destino al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), a un año de la gran movilización en contra de la inseguridad.

A las 11:25 horas, el grupo partió del Monumento a la Revolución, rumbo al primer cuadro de la ciudad. A la movilización se sumó un pequeño grupo de madres buscadores y representantes del Movimiento del Sombrero.

🚨🇲🇽 #ALMOMENTO | ¡LA GENERACIÓN Z SALE A LAS CALLES DE CDMX!



📢 Jóvenes del movimiento Gen Z comienzan a movilizarse desde el Monumento a la Revolución, con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.



🚶‍♂️🚶‍♀️ A la movilización también se han sumado un pequeño grupo de madres… pic.twitter.com/Urdyi42qTr — Uno TV (@UnoNoticias) November 15, 2026

Los manifestantes, algunos con cubrebocas y encapuchados, recorrieron la Avenida Juárez, algunos ondeando la bandera mexicana.

🚨🇲🇽 #ALMOMENTO | ¡LA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z AVANZA POR EL CENTRO DE CDMX!



📢 Integrantes del movimiento Gen Z ya recorren Avenida Juárez, como parte de la movilización que inició en el Monumento a la Revolución y tiene como destino el Zócalo capitalino.



En la marcha también… pic.twitter.com/n1C7daRuco — Uno TV (@UnoNoticias) November 15, 2026

Los integrantes del Movimiento Gen Z avanzaron hacia el Zócalo entre un fuerte dispositivo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

#Marcha | Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX continúa presente y pendiente de la marcha de la Generación Z, que partió del Monumento a la Revolución en dirección al Zócalo, pasando por Av. Juárez. pic.twitter.com/3M8IxrOM11 — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) November 15, 2026

Llegaron al Zócalo después de las 12:00 horas, encontrándose con vallas en los alrededores de Palacio Nacional. No se registraron incidentes violentos durante el trayecto.

¿Por qué ocurrió esta protesta?

Los integrantes del Movimiento Gen Z realizaron su marcha este domingo rumbo al Zócalo de la CDMX en contra de la falta de empleo, el alto costo de la vivienda y la inseguridad.

Algunas de estas demandas han sido tomadas de otros movimientos juveniles, como las manifestaciones francesas de octubre, donde se exigieron soluciones contra el costo de vida.

La movilización ocurre un año después de la primera gran protesta convocada por este grupo en la CDMX, tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Los organizadores adelantaron que buscan mantener la manifestación como un movimiento independiente y sin participación de partidos políticos o grupos de choque.

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