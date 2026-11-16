Américo Villarreal destaca crecimiento económico de Tamaulipas con inversiones y reducción de deuda

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Tamaulipas atraviesa una nueva etapa de crecimiento económico, impulsada por proyectos de infraestructura e inversiones estratégicas, así como por una reducción de la deuda pública y mejores condiciones crediticias, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario señaló que la ubicación geográfica, la capacidad industrial y la infraestructura logística de la entidad permiten aprovechar las oportunidades del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que Tamaulipas cuenta con 19 puentes fronterizos, tres cruces ferroviarios, cinco aeropuertos internacionales y tres puertos de altura: Tampico, Altamira y Matamoros. Este último comenzó recientemente operaciones de comercio exterior a través del Puerto del Norte, después de más de dos décadas de espera.

Entre los proyectos de inversión mencionó cerca de 40 mil millones de pesos para la segunda etapa del Puerto del Norte y el desarrollo del campo petrolero Trión, en aguas profundas del Golfo de México, donde se contempla perforar 24 pozos. También resaltó las inversiones en energía eólica, la ampliación de infraestructura aduanera en Nuevo Laredo y la construcción de una carretera de cuatro carriles hacia Reynosa, Matamoros y el Puerto del Norte.

En materia hidráulica, destacó la modernización de los distritos de riego 025 y 026, con respaldo federal, así como la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, cuyo avance se encuentra alrededor del 70 por ciento. También mencionó la carretera Mante-Ocampo-Tula, reconocida por su calidad constructiva y características ambientales.

Reducción de deuda y mejores calificaciones crediticias

Villarreal Anaya informó que la deuda pública estatal disminuyó en más de mil millones de pesos y se ubica alrededor de 14 mil 900 millones. Añadió que Fitch Ratings y HR Ratings han mejorado sus evaluaciones crediticias de Tamaulipas, mientras Moody’s y Verum mantienen sus calificaciones.

De acuerdo con el gobernador, las mejores condiciones financieras permiten obtener créditos con una sobretasa de 0.34 puntos porcentuales respecto de la tasa de referencia. Además, los ingresos propios del estado registraron un incremento acumulado de 34 por ciento, sin aumentar impuestos.

El mandatario sostuvo que estos resultados permiten disponer de más recursos para obras y servicios. Señaló que durante los últimos cuatro años se han realizado trabajos en los 43 municipios, entre ellos pavimentación, caminos rurales, redes de agua potable y drenaje, electrificación, alumbrado público y rehabilitación de escuelas.

Vivienda, empleo y programas sociales

En materia de vivienda, indicó que Tamaulipas tiene el compromiso de construir 84 mil casas en coordinación con el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda. De ese total, 57 mil cuentan con asignación y más de tres mil están en construcción en Ciudad Victoria.

También destacó que los programas federales de bienestar representan una derrama anual superior a 25 mil millones de pesos y benefician aproximadamente a 900 mil habitantes de la entidad, mediante pensiones, becas y apoyos para mujeres, personas con discapacidad y productores del campo.

A estas acciones se suma la gestión de más de tres mil millones de pesos para financiar micro y pequeñas empresas, así como acuerdos comerciales para colocar productos tamaulipecos en cadenas de tiendas de conveniencia.

En el sector industrial, el gobernador señaló que el número de empresas maquiladoras pasó de aproximadamente 850 a 950 durante su administración, aunque reconoció dificultades en compañías automotrices derivadas de los cambios comerciales con Estados Unidos.

Finalmente, sostuvo que las inversiones, la infraestructura y el manejo responsable de las finanzas públicas deben traducirse en empleos mejor remunerados, mejores servicios y mayores oportunidades para las familias tamaulipecas.

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