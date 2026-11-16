Persiste la crisis de agua potable en Jalisco y los ciudadanos vuelven a manifestarse

Habitantes de Guadalajara protestan para exigir agua limpia. Foto: Omar Hernández.

Habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco mantienen una jornada de protestas para exigir agua potable limpia en sus hogares.

Siguen manifestaciones para exigir agua potable limpia en Jalisco

Los manifestantes denuncian que el líquido suministrado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) llega en diversas presentaciones, todas igual de contaminadas.

“¡Agua sin caca, ni plomo, ni mercurio! ¡Agua sin caca, ni plomo, ni mercurio!”, gritaron manifestantes.

A la mala calidad del suministro se suman racionamientos y tandeos que dejan a diversas colonias sin servicio hasta por un mes, lo que genera gastos adicionales y riesgos sanitarios.

“Y para la población agua sucia. Contaminada. Contaminada, agua que nos va a dañar la salud.(…) Que somos millones los que estamos recibiendo el agua mal”, comentó Olga Méndez, una manifestante.

Agua potable llega contaminada a las casas

Colonos de algunas zonas donde si cuentan con agua potable, señalan que el recurso llega visiblemente contaminado y solo lo utilizan para actividades que no implican la toma del agua.

“Para el baño, y ya sea a lo mejor para lavar ropa, pero todavía como para lavar alimentos no, la verdad”, dijo también la manifestante Sandra Pérez,

Además del suministro de agua potable limpia, los manifestantes exigen a las autoridades la emisión de una alerta sanitaria, la provisión de atención médica gratuita para los afectados, transparencia en las acciones gubernamentales y el rechazo a cualquier intento de privatización del servicio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.