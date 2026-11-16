Sheinbaum llega a China para participar en la reunión de la APEC; regresará a México el viernes

Foto: X: @GobiernoMX

Luego de varias horas de viaje, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Shenzhen, China, donde participará en la 33 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre.

Mientras que, a su llegada al aeropuerto en la provincia de Guangdong, poco después de las 21:00 hora de México, la mandataria y su comitiva fueron recibidos por autoridades chinas. En el viaje lo acompañan el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

¿Qué hará Sheinbaum en China?

Durante su estancia en China, del 15 al 20 de noviembre, Claudia Sheinbaum tiene prevista una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en un contexto marcado por las tensiones comerciales entre ambos países, luego de que en 2025 México aprobó incrementos arancelarios de hasta 50 % para determinados productos provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos el asiático.

Asimismo, la visita también busca promover el Plan México y diversificar las relaciones económicas del país, cuyo comercio exterior mantiene una fuerte dependencia de Estados Unidos. De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Canadá, Vietnam y Australia también han solicitado encuentros bilaterales con la mandataria.

La presidenta @Claudiashein arriba a la ciudad de Shenzhen para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026.



Fue recibida por el director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Guangdong, Huang Chuping, acompañada por… pic.twitter.com/ttrkd9gPi0 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 16, 2026

Toda vez que Sheinbaum participará también en un encuentro con representantes empresariales de la APEC y se reunirá con integrantes de la comunidad mexicana en Shenzhen.

Siendo esta la primera visita de Sheinbaum a China desde que asumió el cargo en octubre de 2024, así como la primera de un mandatario mexicano a ese país desde 2017, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto acudió a un encuentro en Xiamen.

La participación de México en la cumbre cobra relevancia ante la próxima presidencia del foro que ejercerá el país en 2028, después de Vietnam, sede de la reunión de 2027.

Mientras la presidenta está en China, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará la conferencia mañanera en Palacio Nacional, toda vez que Sheinbaum tiene previsto regresar a México el 20 de noviembre para participar en los actos conmemorativos por el aniversario de la Revolución mexicana.

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