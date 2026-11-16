Alertan por posible llegada a playas de Tamaulipas de restos del propulsor de cohete que explotó

Foto: Especial

La explosión de un propulsor durante un lanzamiento espacial en Texas encendió nuevamente las alertas de organizaciones ambientalistas en la frontera. Desde Matamoros, Tamaulipas, integrantes de Conibio Global observaron el incidente durante su octava manifestación pacífica contra las operaciones espaciales.

Su presidente, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, advirtió que fragmentos y partículas del propulsor podrían desplazarse hacia la costa tamaulipeca, particularmente Playa Bagdad y Puerto Mezquital. Sin embargo, la posible llegada de esos residuos y sus efectos deberán ser confirmados por las autoridades.

“Una vez que este propulsor cae en territorio texano, explota y millones de partículas son visibles al momento de explotar. Desafortunadamente, estamos en un frente norte donde en las próximas horas esa basura espacial estará llegando a Playa Bagdad, a Puerto Mezquital, a las playas tamaulipecas” Jesús Elías Ibarra Rodríguez / presidente de Conibio

Ibarra Rodríguez aseguró que habitantes de comunidades cercanas han reportado daños en viviendas, mientras que pescadores de Playa Bagdad enfrentarían una disminución de hasta 60 % en su actividad. Se trata de señalamientos de la organización que requieren verificación independiente. Conibio busca que el Gobierno mexicano exija explicaciones y, en su caso, reparación de daños a la empresa responsable de los lanzamientos.

“Hay muchos daños en las viviendas, en los ejidos cercanos; en la comunidad pesquera de Playa Bagdad ya tienen el 60% de disminución de pesca” Jesús Elías Ibarra Rodríguez / presidente de Conibio

El activista también expresó preocupación por el regreso de la nave al territorio estadounidense, luego de que el propulsor explotara durante la operación. Advirtió que, mientras permanezca en órbita, existe incertidumbre sobre su reingreso.

“El peligro todavía continúa, está latente; se presume que va a regresar la nave. Sigue siendo un problema; esperamos mañana que todo funcione bien y no caiga en la mancha urbana de México” Jesús Elías Ibarra Rodríguez / presidente de Conibio

Conibio mantiene sus manifestaciones para exigir información sobre los posibles impactos ambientales y económicos de estas operaciones en la frontera y el litoral de Tamaulipas.

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