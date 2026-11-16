Marina hunde exfragata Victoria en Tamaulipas para crear arrecife artificial

Hundimiento de la fragata Victoria. Foto: Especial

La Secretaría de Marina (Semar) realizó el hundimiento controlado de la antigua fragata “Victoria” frente a las costas de Matamoros, Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer el Sistema Arrecifal Artificial del estado y contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos.

La operación se llevó a cabo este sábado 14 de noviembre, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de maniobras. Del mismo modo, en el evento participaron autoridades navales de la Primera Región Naval y del Sector Naval de Matamoros.

Exfragata Victoria se suma al Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas

Según informó la Semar, el casco de la antigua fragata fue hundido de manera controlada para integrarse a la estructura submarina que busca favorecer la vida marina en las costas tamaulipecas.

Con esta operación, el exbuque “Victoria” se suma a otras cuatro embarcaciones que ya fueron colocadas en el fondo del mar:

ARM “Onjuko” .

. ARM “Zamora” .

. ARM “Ortega” .

. ARM “Seri”.

Así, estos cascos forman parte del Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas, una iniciativa que busca generar espacios para el desarrollo de especies marinas y contribuir al cuidado del entorno natural.

¿Para qué sirve hundir barcos y crear arrecifes artificiales?

Los arrecifes artificiales son estructuras colocadas en el fondo del mar para ofrecer superficies donde puedan establecerse organismos marinos. También pueden funcionar como refugio y zonas de alimentación para distintas especies.

Según la Marina, el fortalecimiento de este sistema busca impulsar tres objetivos:

Conservación marina: contribuir al sostenimiento de los ecosistemas naturales.

contribuir al sostenimiento de los ecosistemas naturales. Investigación científica: generar espacios para el estudio de la vida submarina.

generar espacios para el estudio de la vida submarina. Turismo ecológico: promover actividades turísticas relacionadas con el entorno marino.

Para realizar este tipo de hundimientos, las embarcaciones deben seguir procedimientos establecidos que permitan su colocación controlada en el fondo marino.

Semar destaca protección del medio marino en Tamaulipas

La dependencia informó que la operación se realizó a través de la Armada de México, como parte de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES).

El jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval encabezó el acto, en representación del comandante de la Primera Región Naval. Asimismo, estuvo acompañado por el comandante del Sector Naval de Matamoros y otras autoridades.

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