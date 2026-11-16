Tenía más de 20 enfermedades; de qué murió Félix Gallardo

Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”. Foto: Gobierno de México

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y conocido como “El Jefe de Jefes”, murió este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, en un hospital de Guadalajara, Jalisco, tras presentar una falla orgánica múltiple.

El narcotraficante permanecía en el complejo penitenciario de Puente Grande, desde donde las autoridades lo trasladaron de emergencia el viernes 13 de noviembre para que los médicos le brindaran atención especializada.

Falla orgánica múltiple: la causa de muerte de Félix Gallardo

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que Félix Gallardo falleció alrededor de las 14:00 horas, después de permanecer hospitalizado bajo observación médica y con pronóstico reservado.

De acuerdo con los reportes médicos, ingresó con baja oxigenación, desorientación y alteraciones del estado de conciencia. Posteriormente, presentó una falla orgánica múltiple que provocó su muerte.

Según la Cleveland Clinic, esta condición, también llamada síndrome de disfunción multiorgánica, ocurre cuando dos o más órganos dejan de funcionar adecuadamente para mantener con vida a una persona sin apoyo médico intensivo. Puede afectar los pulmones, corazón, riñones, hígado y cerebro.

Miguel Ángel Félix Gallardo padecía 22 enfermedades

El deterioro físico de Félix Gallardo era conocido desde años atrás. El recuento público más detallado fue presentado el 15 de septiembre de 2022 por Rosa Icela Rodríguez, entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La funcionaria informó que el narcotraficante tenía 22 padecimientos y necesitaba atención médica permanente, incluso con especialistas de segundo y tercer nivel.

Entre los problemas de salud reportados estaban:

Sordera: pérdida de audición en ambos oídos, más grave en el izquierdo.

pérdida de audición en ambos oídos, más grave en el izquierdo. Problemas de visión: atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en el izquierdo.

atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en el izquierdo. Carcinoma facial: antecedente de cáncer en el rostro.

antecedente de cáncer en el rostro. Problemas de movilidad: hernia de disco y dificultades para caminar.

hernia de disco y dificultades para caminar. Enfermedades crónicas: hipertensión arterial y diabetes mellitus.

hipertensión arterial y diabetes mellitus. Padecimientos digestivos: esofagitis, gastritis crónica y hernia hiatal.

esofagitis, gastritis crónica y hernia hiatal. Problemas respiratorios: tuberculosis pulmonar latente y neumonía adquirida durante su reclusión.

tuberculosis pulmonar latente y neumonía adquirida durante su reclusión. Otros diagnósticos: vértigo crónico, hipertrofia prostática, ansiedad y depresión.

En una entrevista de 2021, Félix Gallardo también afirmó que los médicos lo operaron de ocho hernias, utilizaba oxígeno y había perdido la sensibilidad en algunas partes del cuerpo.

Debido a su condición médica, su defensa solicitó que pudiera continuar cumpliendo sus condenas en su domicilio. En 2022, un juez concedió ese beneficio respecto de una de sus sentencias, pero su aplicación quedó suspendida por impugnaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y otros obstáculos para concretar el traslado.

¿De qué delitos fue condenado Félix Gallardo?

El fundador del Cártel de Guadalajara fue detenido en abril de 1989 en Jalisco. Enfrentó condenas relacionadas con el narcotráfico, el acopio de armas y el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, asesinados en 1985. Sus dos sentencias sumaban 77 años de prisión.

Su muerte cierra la trayectoria de uno de los principales dirigentes del narcotráfico mexicano de las décadas de 1970 y 1980. La fragmentación de su organización contribuyó a la configuración de otros grupos criminales, entre ellos los cárteles de Sinaloa y Tijuana.

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