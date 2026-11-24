Lluvias y frío en el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 21 estados de la República Mexicana tendrán lluvias este martes 24 de noviembre, mismas que alcanzarán puntuales intensas en cinco entidades.

El frente frío 8 mantiene sus efectos sobre el país. Junto a él, una masa de aire ártico mantendrá temperaturas que bajarán el termómetro hasta los -10 °C este martes.

¿Dónde lloverá este martes 24 de noviembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chiapas

Tabasco

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Michoacán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Guanajuato

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 24 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche.

Temperaturas mínimas esperadas:-

-10 a -5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango – 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas

zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

Vientos de 60 a 80 km/h : Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas

: Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleajes de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz

costas de Tamaulipas y Veracruz Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California, Tabasco y golfo de Tehuantepec

costas de Baja California, Tabasco y golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos y posibles descargas eléctricas.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos y posibles descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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