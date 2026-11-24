Vuelos en Estados Unidos. Foto: AFP

El tráfico aéreo de Estados Unidos se prepara para uno de sus periodos más concurridos del año. Durante las vacaciones de Acción de Gracias, las autoridades prevén un aumento histórico de vuelos, en medio de los esfuerzos por evitar retrasos y cancelaciones.

La temporada también representa un desafío para el sistema de control de tráfico aéreo, luego de una interrupción nacional registrada este mes.

FAA prevé más de 417 mil vuelos durante Acción de Gracias

La Administración Federal de Aviación (FAA) proyecta un total de 417 mil 775 vuelos entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre, un periodo de nueve días que contempla los desplazamientos por las festividades de Acción de Gracias.

De acuerdo con las cifras de la agencia obtenidas por Axios, el volumen representa un incremento de 2.2% respecto a 2025 y de 7.5% frente a los niveles de 2019, antes de la pandemia de Covid-19.

Asimismo, según lo señalado, el martes se perfila como el día de mayor actividad, con más de 52 mil vuelos previstos.

Interrupción aérea y modernización del sistema

El incremento de pasajeros y operaciones llega después de una parada en tierra a nivel nacional que afectó los vuelos durante noviembre. El episodio reavivó las preocupaciones sobre la confiabilidad del sistema de control aéreo estadounidense.

Ante este escenario, la FAA trabaja en la modernización de su infraestructura y en medidas para detectar fallas técnicas antes de que provoquen interrupciones generalizadas.

Entre las acciones que analiza la agencia están:

Eliminar componentes vulnerables del sistema.

Reforzar la capacidad de monitoreo.

Detectar y atender problemas técnicos con mayor rapidez.

Vigilar las condiciones meteorológicas que puedan afectar los vuelos, especialmente en el este y medio oeste del país.

Administración Trump asegura que trabaja para evitar retrasos

Un equipo creado recientemente para mejorar la confiabilidad del sistema de control aéreo mantiene reuniones diarias, informó un funcionario de la Casa Blanca.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que la administración ha tomado medidas para reducir las demoras y cancelaciones. Entre ellas mencionó un equipo especial para mejorar la experiencia de los pilotos y una plataforma para anticipar la congestión del espacio aéreo.

La portavoz de la Casa Blanca, Allison Schuster, también afirmó que el Gobierno trabaja para que los viajeros lleguen seguros a sus destinos.

Se espera que los viajes aéreos esta semana alcancen un máximo de 16 años, y los decenas de millones de estadounidenses que viajan a casa para el Día de Acción de Gracias pueden tener la confianza de que la Administración Trump está trabajando las 24 horas del día para garantizar que lleguen a sus destinos de manera segura.

Así, la operación aérea durante Acción de Gracias será una prueba para estas medidas, mientras la FAA mantiene la vigilancia sobre posibles tormentas que compliquen los traslados.

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