Huracán Rachel se mantiene en BCS y Jalisco; se pronostican fuertes lluvias y vientos este 2 de octubre
Se pronostican rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora.
El huracán Rachel mantiene su trayectoria en Baja California Sur y Jalisco, con rachas de vientos de hasta 220 kilómetros por hora, por lo que se pronostican lluvias fuertes para este 2 de octubre.
Hasta las 03:00 horas de este viernes, el centro del huracán se localizaba a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, así como al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Hubo vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, con rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste, a 7 kilómetros por hora. Además, sus bandas nubosas aumentan la probabilidad de lluvias fuertes en Baja California Sur de entre 25 y 20 mm durante todo el día.
Como parte de su trayectoria, el huracán Rachel dejará un oleaje de 5 a 6 metros en las costas de Baja California Sur este 2 de octubre, mientras que serán de tres a cinco metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.
¿Cuál es el pronostico de lluvias?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 31 estados de la República Mexicana debido al huracán Rachel, el frente frío 1, así como la onda tropical 42.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- Coahuila
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Colima
- Nayarit
- Jalisco
- Durango
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Guanajuato
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Aguascalientes
- Estado de México
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Chihuahua
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