Huracán Rachel se mantiene en BCS y Jalisco; se pronostican fuertes lluvias y vientos este 2 de octubre

Se esperan lluvias fuertes en todo el país. Foto: Reuters.

El huracán Rachel mantiene su trayectoria en Baja California Sur y Jalisco, con rachas de vientos de hasta 220 kilómetros por hora, por lo que se pronostican lluvias fuertes para este 2 de octubre.

Hasta las 03:00 horas de este viernes, el centro del huracán se localizaba a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, así como al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Hubo vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, con rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste, a 7 kilómetros por hora. Además, sus bandas nubosas aumentan la probabilidad de lluvias fuertes en Baja California Sur de entre 25 y 20 mm durante todo el día.

Como parte de su trayectoria, el huracán Rachel dejará un oleaje de 5 a 6 metros en las costas de Baja California Sur este 2 de octubre, mientras que serán de tres a cinco metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

¿Cuál es el pronostico de lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 31 estados de la República Mexicana debido al huracán Rachel, el frente frío 1, así como la onda tropical 42.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Baja California Sur

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Coahuila

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Colima

Nayarit

Jalisco

Durango

San Luis Potosí

Michoacán

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Chiapas

Aguascalientes

Estado de México

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Chihuahua

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