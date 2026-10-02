La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de octubre de 2026
La conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 2 de octubre de 2026 por Uno TV, en vivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 2 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 2 de octubre de 2026
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