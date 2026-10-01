¿Se viene otro ciclón? SMN vigila zona con 70% de probabilidad de desarrollo cerca de Guerrero

Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión que se prevé se forme al sur de las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, con 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, de acuerdo con la información difundida este 1 de octubre.

La vigilancia se mantiene mientras el pronóstico del SMN también anticipa lluvias fuertes a intensas en distintas regiones del país durante los siguientes días, por lo que la evolución de esta zona deberá seguirse junto con las condiciones de lluvia previstas para el Pacífico y otras entidades.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al sur de las costas de #Chiapas, #Oaxaca, #Guerrero y #Michoacán. Ve más información ⬇️ pic.twitter.com/kdbsVF7WwS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2026

¿Qué significa el 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico?

El 70% no significa que ya exista un ciclón ni que su formación esté confirmada.

La información del SMN señala que se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y que esa zona mantiene 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico a siete días.

Por ahora, el dato representa la posibilidad de que el sistema alcance un mayor desarrollo durante ese periodo. La imagen del SMN ubica el área de vigilancia sobre el Pacífico, al sur de esos cuatro estados.

¿Qué estados están bajo vigilancia?

La zona señalada por el SMN se encuentra al sur de:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

¿Qué lluvias se esperan este jueves 1 de octubre?

Para este jueves, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Mientras que habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Aguascalientes

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Yucatán

El pronóstico también contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sonora y Chihuahua.

¿Cómo seguirá la lluvia el viernes 2 de octubre?

Para el viernes, el pronóstico mantiene condiciones de lluvia en buena parte del país.

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Nayarit

Jalisco

Zacatecas

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

San Luis Potosí

Sinaloa

Michoacán

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Además, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California Sur, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

¿Qué pasará con las lluvias durante el fin de semana?

Para el sábado 3 de octubre, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en

Nayarit

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Veracruz.

Para el domingo 4 de octubre, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se concentrarían en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Campeche

Quintana Roo

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, además de generar incrementos en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Lloverá en CDMX y Edomex?

El pronóstico regional del SMN señala lluvias fuertes tanto en Ciudad de México como en Estado de México para este jueves 1 de octubre.

Para el jueves, se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas en Ciudad de México y en el Estado de México, particularmente en su zona centro y suroeste. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para el viernes 2 de octubre, la CDMX tendría nuevamente lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que el Estado de México podría registrar lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, principalmente en el centro y suroeste.

Para el sábado, el pronóstico nacional mantiene lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 25 a 50 milímetros en el Estado de México y intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en la Ciudad de México.

El domingo, tanto la CDMX como el Estado de México aparecen nuevamente con chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

Valle de México: temperaturas

Para este jueves, el pronóstico regional estima una temperatura máxima de 24 a 26 °C en la Ciudad de México y mínima de 13 a 15 °C, con viento del norte de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 50 km/h.

Para el viernes, la CDMX tendría una máxima de 23 a 25 °C y mínima de 12 a 14 °C.

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