Tras polémica por elecciones de 2006, Vicente Fox llama a defender las instituciones

Vicente Fox, expresidente de México. Foto: Cuartoscuro

El expresidente Vicente Fox Quesada reapareció tras la polémica reciente en torno a las elecciones de 2006, en donde resultó ganador el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, también emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

A través de su cuenta de X, Fox Quesada llamó a respetar a las instituciones electorales y a reconocer lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas. También convocó a dejar atrás las diferencias y concentrarse en el futuro del país.

Las instituciones no son botín político: Fox Quesada

Fox, quien gobernó México de 2000 a 2006, destacó la importancia de las instituciones que, dijo, se tienen que respetar y defender. Además, el panista aseguró que no son “botín político” del partido en el poder.

“Las instituciones no son botín político ni patrimonio de quien gobierna. Son el respaldo de una nación que quiere vivir en libertad, con leyes, contrapesos y democracia. ¡Las instituciones se respetan y se defienden!”, Vicente Fox

LAS INSTITUCIONES NO SON BOTÍN POLÍTICO NI PATRIMONIO DE QUIEN

GOBIERNA.



SON EL RESPALDO DE UNA NACIÓN QUE QUIERE VIVIR EN LIBERTAD, CON LEYES, CONTRAPESOS Y DEMOCRACIA.



¡LAS INSTITUCIONES SE RESPETAN Y SE DEFIENDEN! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 14, 2026

En un comunicado, el expresidente Vicente Fox afirmó que buena parte de su vida pública ha estado dedicada a defender la democracia, la alternancia y las libertades.

“Me queda claro que nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas. Mi conducción seguirá siendo la misma: respeto a las instituciones que la organizaron y la calificaron, y respeto a quienes piensan distinto”, Vicente Fox, expresidente de México

Vicente Fox llama a mirar hacia delante

En su mensaje, el exmandatario convocó a poner la atención en las necesidades de la población y reconoció el trabajo de quienes emprenden, trabajan y sostienen a sus familias.

Señaló que las mexicanas y los mexicanos merecen contar con seguridad, salud, educación y oportunidades para construir un mejor futuro.

Fox también aseguró que mantendrá su participación en la vida pública y que seguirá aportando su experiencia y defendiendo sus convicciones.

“Seguiré aportando mi experiencia, participando con apertura y defendiendo con firmeza mis convicciones”, escribió.

Además, en otra publicación, el exmandatario mexicano, a quien Morena pide investigar, dijo no perder el tiempo en “confrontaciones distractoras”.

NO VAMOS A PERDER EL TIEMPO EN CONFRONTACIONES DISTRACTORAS.



NUESTRA MIRADA ESTÁ EN MÉXICO, EN SU LIBERTAD, EN SU DEMOCRACIA Y EN

EL FUTURO DE LAS NUEVAS GENERACIONES.



¡MÉXICO POR DELANTE! ¡SIEMPRE POR DELANTE! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 14, 2026

El mensaje de Fox sobre el futuro de México

El expresidente concluyó con un llamado a colocar al país por encima de las diferencias políticas y personales.

“Porque más allá de cualquier diferencia, hay algo que nos une y debe estar por encima de todo: México y el futuro de nuestros hijos y nietos”, Vicente Fox

Además, aseguró que existe una “nación que cuidar, una democracia que fortalecer y un futuro que construir. El bien común debe estar por encima de cualquier interés particular. ¡México nos une!”.

A 20 años de la elección de 2006, Morena busca investigar a Vicente Fox por presunto fraude

Los comentarios del expresidente Fox se dan después de que la dirigencia nacional de Morena pidiera a sus diputados crear una comisión especial para investigarlo, junto a otras personas, por, presuntamente, estar involucradas en el presunto fraude electoral de 2006.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, afirmó que el objetivo es conocer la verdad y señalar a los responsables, no llevar a nadie a prisión, pues consideró que los tiempos legales para proceder ya pasaron.

“Me parece que el caso no está cerrado, y el que lo abrió fue Vicente Fox, cosa que le agradecemos”, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

Montiel sostuvo que la propuesta busca esclarecer lo ocurrido durante la elección presidencial de 2006 y conocer quiénes participaron en los hechos que Morena califica como fraude electoral.

La dirigente aseguró que la iniciativa no pretende judicializar el caso.

“El interés de Morena fundamentalmente es conocer la verdad y a los responsables, nuestro interés no es judicializar un proceso… el tiempo legal ha pasado”, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

También rechazó que la propuesta sea un distractor y la calificó como una acción de justicia y verdad.

“No es un distractor, es una acción de justicia, de verdad”, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

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