Entra en vigor polémica “Ley Antimemes”: multas de más de un millón de pesos y hasta 5 años de cárcel

FOTO: Archivo/Cuartoscuro

La llamada “Ley Antimemes” entró en vigor este sábado 14 de noviembre de 2026 en México, tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La reforma contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta un millón 173 mil 100 pesos por determinadas conductas relacionadas con el uso indebido de la identidad de instituciones públicas.

Aunque su nombre ha generado polémica, la legislación no prohíbe de manera general publicar memes, caricaturas o críticas al Gobierno. Las sanciones están dirigidas a quienes utilicen elementos oficiales a escala comercial con la intención de engañar o cometer un ilícito.

Sin embargo, legisladores de oposición han advertido que la redacción de algunas disposiciones podría generar riesgos para la libertad de expresión.

¿Qué prohíbe la “Ley Antimemes” y por qué te pueden multar?

Las modificaciones establecen sanciones para quienes utilicen, reproduzcan o imiten, a escala comercial y con fines ilícitos, elementos que identifiquen a instituciones públicas.

Entre las conductas contempladas se encuentran:

Imitar logotipos o imágenes oficiales para hacer creer que una comunicación proviene de una institución pública.

para hacer creer que una comunicación proviene de una institución pública. Utilizar dominios electrónicos institucionales de manera engañosa para cometer un ilícito.

de manera engañosa para cometer un ilícito. Reproducir signos o documentos oficiales con fines fraudulentos.

con fines fraudulentos. Aprovechar la identidad gráfica de dependencias públicas para engañar a otras personas.

La reforma contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta un millón 173 mil 100 pesos, según las disposiciones aplicables.

¿Te pueden meter a la cárcel por publicar un meme?

Publicar un meme no constituye, por sí mismo, una conducta sancionada por esta reforma. El decreto no establece una prohibición general de las publicaciones humorísticas, las caricaturas políticas o la sátira en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el objetivo de las modificaciones es combatir los fraudes en los que se utiliza la imagen del Gobierno para engañar a la población.

“Tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar y, en su caso, también que se le regrese el dinero a las personas que cayeron en un fraude”, explicó la mandataria.

Durante la discusión legislativa, la senadora de Morena Martha Lucía Micher defendió que los memes forman parte de la libertad de expresión y distinguió estas publicaciones de actividades como la falsificación de documentos, la piratería y el uso fraudulento de marcas.

Por su parte, el senador Cuauhtémoc Ochoa resumió la postura de quienes respaldaron la reforma:

“Al meme, libertad; al fraude y a la piratería, la ley”.

¿Por qué la “Ley Antimemes” ha generado polémica?

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el alcance de las sanciones y la interpretación de conceptos como “escala comercial” y el uso no autorizado de elementos de identidad institucional.

Durante el debate legislativo, representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que las disposiciones podrían utilizarse de manera restrictiva contra periodistas, caricaturistas y creadores de contenido.

La senadora priista Karla Guadalupe Toledo cuestionó la falta de precisión en algunos términos, al considerar que podría generar incertidumbre sobre los límites entre una conducta fraudulenta y una expresión satírica.

En contraste, legisladores de Morena y del Partido del Trabajo defendieron la reforma como una herramienta para combatir la falsificación, la piratería y los fraudes cometidos mediante la suplantación de instituciones públicas.

¿Cuándo entró en vigor la “Ley Antimemes” en México?

Las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entraron en vigor este sábado 14 de noviembre de 2026, tras la publicación del decreto correspondiente en el DOF.

La reforma se suma a otras modificaciones legislativas relacionadas con la protección de derechos de autor y el combate a la piratería digital.

Entre ellas se encuentra una reforma discutida en el Senado que contempla obligaciones para los proveedores de internet y posibles suspensiones del servicio a usuarios reincidentes en infracciones a derechos de autor.

No obstante, se trata de disposiciones distintas, con sanciones y plazos de aplicación propios, por lo que las multas y penas relacionadas con el uso fraudulento de imágenes oficiales no deben confundirse con las medidas dirigidas a proveedores de servicios de internet.

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