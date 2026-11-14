Buen Fin 2026: Alertan por fraudes con esta forma de pago

Guardia alerta por fraudes con transferencias en Buen Fin 2026 Foto: Cuartoscuro

Durante el Buen Fin 2026, la Guardia Nacional alertó sobre posibles fraudes relacionados con compras en línea, principalmente cuando los vendedores solicitan transferencias bancarias o depósitos anticipados para apartar o asegurar productos.

No debes de realizar pagos por adelantado

La institución recomendó no realizar pagos por adelantado a cuentas de terceros, personales o desconocidas, ya que los compradores podrían perder su dinero si se trata de una estafa. También pidió verificar los métodos de pago antes de concretar cualquier operación.

A través de sus canales oficiales, la Guardia Nacional advirtió que una oferta puede convertirse en un riesgo cuando el vendedor condiciona la compra a un depósito previo.

¿Cómo evitar fraudes durante el Buen Fin 2026?

Otra de las recomendaciones consiste en comprobar que las direcciones electrónicas correspondan a los sitios oficiales de los comercios. Los delincuentes pueden imitar nombres, logotipos y diseños de marcas reconocidas para obtener información personal y bancaria.

Además, se aconseja no ingresar datos financieros desde enlaces recibidos por WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió medidas para reducir el riesgo de ser víctima de una estafa durante esta temporada de descuentos:

Comprar únicamente en sitios oficiales y aplicaciones legítimas.

Mantener actualizados los dispositivos, las aplicaciones y las herramientas de seguridad.

Evitar ofertas que lleguen mediante enlaces enviados por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

Revisar la dirección electrónica antes de ingresar datos personales o bancarios.

Desconfiar de descuentos extraordinarios, mensajes que generen urgencia y supuestas notificaciones de premios o reembolsos.

Consultar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, las garantías y los plazos de entrega.

Guardar comprobantes de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento.

¿Qué hacer si eres víctima de un fraude en el Buen Fin?

Si detectas cargos que no reconoces, robo de información o accesos no autorizados a tus cuentas, cambia tus contraseñas y comunícate de inmediato con tu banco para reportar los movimientos.

También puedes solicitar orientación a la Policía Cibernética y presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), según corresponda.

La Guardia Nacional recordó que nunca se deben compartir contraseñas, códigos de verificación, NIP ni otros datos personales mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos.

Consejos para organizar tus compras

Además de prevenir fraudes, antes de aprovechar las promociones del Buen Fin conviene organizar las compras y comparar las ofertas disponibles:

Haz una lista: identifica los productos y servicios que necesitas y establece un presupuesto.

identifica los productos y servicios que necesitas y establece un presupuesto. Busca ofertas: revisa los descuentos de tiendas físicas y digitales.

revisa los descuentos de tiendas físicas y digitales. Compara precios: consulta el costo de los productos en distintos establecimientos para determinar si realmente conviene la promoción.

consulta el costo de los productos en distintos establecimientos para determinar si realmente conviene la promoción. Verifica los sitios: antes de comprar por internet, comprueba que la página sea legítima y segura.

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