CDMX inicia la semana con lluvias y máximas de 27 grados

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 28 de septiembre las lluvias continuarán en la Ciudad México, especialmente hacia la tarde.

Mientras tanto, la temperatura se mantendrá en rangos similares para este lunes, con máximas de 27 °C en la capital.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 28 de septiembre

Con base en el reporte del SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 14 a 16 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 12 a 14 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En la capital del Estado de México se prevén lluvias fuertes, mientras que en la Ciudad de México se estiman chubascos. Se esperan descargas eléctricas en ambas entidades.

A su vez, este 28 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Barre el techo de tu casa y, preferentemente, impermeabilízalo

Utiliza impermeables y paraguas

Apártate de lugares que puedan caer, como cables de luz, espectaculares y árboles

No cruces por lugares inundados

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos.

📞 En caso de emergencia, llama de inmediato al 9-1-1.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/S0h1LE6uRV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 28, 2026

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