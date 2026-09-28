Polo mantiene avance a Baja California Sur; se prevén lluvias torrenciales, oleaje alto y viento intenso

Polo avanza a BCS. Foto: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó, durante las primeras horas de este lunes 28 de septiembre, que el huracán Polo, de categoría 3, continúa con su trayectoria hacia Baja California Sur. Debido a ello, se intensificarán las lluvias, el oleaje y las rachas de viento.

#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que el huracán #Polo mantiene su trayectoria hacia #BajaCaliforniaSur y se prevé que durante este lunes intensifiquen sus lluvias, viento y oleaje.



Continúa el pronóstico de lluvias fuertes en regiones de #BajaCaliforniaSur e intensas… pic.twitter.com/5Hkakkdj5N — Conagua (@conagua_mx) September 28, 2026

Según lo mencionado, a las 21 horas del domingo 27 de septiembre, Polo se encontraba a 280 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 420 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El fenómeno mantiene vientos máximos de 205 km/h, rachas de 250 km/h y un desplazamiento de 19 km/h hacia el norte,

Polo intensificará lluvias, oleaje y rachas de viento este lunes

A su vez, la Conagua pronosticó que, para este lunes 28 de septiembre, el huracán Polo provocará que las lluvias, los vientos y el oleaje aumente en intensidad.

Por ello, se prevén lluvias torrenciales (de 150 mm a 250 mm), oleaje de entre 8 y 10 metros de altura, así como rachas de viento de 230 km/h a 250 km/h.

Autoridades mantienen zonas de prevención

Tras la cercanía de Polo en Baja California Sur, las autoridades mantienen zonas de prevención en los siguientes puntos:

Punta Abreojos a Santa Fe, en BCS

Loreto a Santa Rosalía, en BCS

Punta Abreojos a Eugenia, en BCS

Loreto a Santa Evaristo, en BCS

Santa Rosalia a San Juan Bautista, en BCS

Guaymas a Huatabampito, en Sonora

Huatabampito, en Sonora, hasta Topolobampo, en Sinaloa

Guaymas a Bahía de Kino, en Sonora

Por ello, a punto de que el huracán Polo toque tierra en Baja California Sur, las autoridades hacen un llamado a la población para resguardarse, así como a seguir las indicaciones de Protección Civil.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia en la zona y el avance del huracán Polo, así como de la tormenta tropical Rachel.

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