Polo mantiene avance a Baja California Sur; se prevén lluvias torrenciales, oleaje alto y viento intenso
Además, el SMN monitorea el avance de la tormenta tropical Rachel.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó, durante las primeras horas de este lunes 28 de septiembre, que el huracán Polo, de categoría 3, continúa con su trayectoria hacia Baja California Sur. Debido a ello, se intensificarán las lluvias, el oleaje y las rachas de viento.
Según lo mencionado, a las 21 horas del domingo 27 de septiembre, Polo se encontraba a 280 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 420 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El fenómeno mantiene vientos máximos de 205 km/h, rachas de 250 km/h y un desplazamiento de 19 km/h hacia el norte,
Polo intensificará lluvias, oleaje y rachas de viento este lunes
A su vez, la Conagua pronosticó que, para este lunes 28 de septiembre, el huracán Polo provocará que las lluvias, los vientos y el oleaje aumente en intensidad.
Por ello, se prevén lluvias torrenciales (de 150 mm a 250 mm), oleaje de entre 8 y 10 metros de altura, así como rachas de viento de 230 km/h a 250 km/h.
Autoridades mantienen zonas de prevención
Tras la cercanía de Polo en Baja California Sur, las autoridades mantienen zonas de prevención en los siguientes puntos:
- Punta Abreojos a Santa Fe, en BCS
- Loreto a Santa Rosalía, en BCS
- Punta Abreojos a Eugenia, en BCS
- Loreto a Santa Evaristo, en BCS
- Santa Rosalia a San Juan Bautista, en BCS
- Guaymas a Huatabampito, en Sonora
- Huatabampito, en Sonora, hasta Topolobampo, en Sinaloa
- Guaymas a Bahía de Kino, en Sonora
Por ello, a punto de que el huracán Polo toque tierra en Baja California Sur, las autoridades hacen un llamado a la población para resguardarse, así como a seguir las indicaciones de Protección Civil.
Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia en la zona y el avance del huracán Polo, así como de la tormenta tropical Rachel.
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