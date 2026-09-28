Indigna uso de tablas con clavos contra osos en Nuevo León; esto dicen las autoridades

Oso negro. Foto: Cuartoscuro.

Este domingo, ante la distribución de tablas con clavos para impedir el ingreso de osos a viviendas de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León pidió suspender su entrega y colocación.

El organismo estatal señaló que estos dispositivos representan un riesgo de lesiones para personas, mascotas y fauna silvestre. También aclaró que en ningún momento autorizó, recomendó o promovió este método para ahuyentar a los animales.

Tablas con clavos para osos generan alerta en Nuevo León

La medida comenzó a difundirse entre habitantes de Olinalá, donde presuntamente se ofrecían tablas de madera con varios clavos para colocarlas en accesos de las viviendas ante los frecuentes avistamientos de osos.

Imágenes compartidas en redes sociales y medios locales muestran los dispositivos, así como su presunta comercialización entre vecinos de la zona.

#ULTIMAHORA la crueldad humana contra los animales no tiene límites. Estás son las trampas con clavos y alarmas que la Junta de Vecinos de la colonia Olinalá en @SanPedroNL ha repartido a sus vecinos para combatir a los osos 🐻 en su propio hábitat. Y la @Profeco @samuel_garcias… pic.twitter.com/9qmf47170D — Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNews) September 27, 2026

Ante esta situación, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León exhortó a los residentes a retirar las tablas que ya hayan sido instaladas y evitar colocar nuevos dispositivos.

Parques y Vida Silvestre visitará colonia Olinalá

La dependencia estatal informó que personal realizará una visita a Olinalá para verificar las condiciones reportadas y establecer comunicación con los habitantes.

Además, convocará a representantes de Olinalá, Palmillas y otras colonias con reportes de presencia de osos, junto con autoridades municipales, para instalar una mesa de diálogo permanente. Según lo informado, el objetivo será escuchar las inquietudes de los vecinos y acordar medidas.

Hasta el momento, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León no informó sobre ejemplares de oso lesionados por estas tablas ni anunció una investigación relacionada con la presunta venta de los dispositivos.

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