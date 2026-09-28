Sismo de 2.2 sorprende la alcaldía Benito Juárez, en CDMX

Microsismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 28 de septiembre, a la 01:43 de la mañana, se registró un sismo en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. De acuerdo con lo anunciado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la magnitud fue de 2.2.

Asimismo, con base en el reporte, el sismo se suscitó en las siguientes coordenadas: latitud de 19.36 y longitud de -99.15. A su vez, la profundidad fue de 6.5 km.

Colonia Portales Sur, el epicentro del sismo

Con base en las coordenadas, el sismo de magnitud 2.2 se registró en la colonia Portales Sur, en la alcaldía Benito Juárez, en la calle Bélgica.

Tras el ligero movimiento telúrico, usuarios en redes sociales mencionaron que se sintió en otras colonias aledañas, como en la Narvarte.

Sismógrafo que ladra nos despertó en Narvarte 🥺 — MatyNarvarteV (@MatyCa4) September 28, 2026

Por otra parte, con base en lo mencionado en redes sociales, también en la colonia Portales Oriente se sintió “solo un jalón”.

Si en Portales oriente se sintió sólo un jalón. — caro adkins 🪐 (@carolinemedx) September 28, 2026

Por el momento, las autoridades en la Ciudad de México activaron protocolos de emergencia y monitoreo con las cámaras del C5. No se reportaron daños.

⚠️ De acuerdo con @SismologicoMX se tiene registro de sismo con percepción en algunas zonas de la ciudad.



Mantenemos comunicación con @SGIRPC_CDMX y se activan protocolos de emergencia y monitoreo con cámaras de la #CDMX.



Recordamos a la ciudadanía que la alerta sísmica NO se… https://t.co/x6vNJfeTIE — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 28, 2026

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