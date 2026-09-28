Lluvias en Tailandia suman 8 muertos en casi 2 semanas de inundaciones
En Tailandia, ocho personas han muerto desde el 16 de septiembre en las inundaciones, aunque ninguno en la capital Bangkok, que este fin de semana declaró un desastre por las fuertes lluvias, informó el gobierno el lunes. Las ocho personas murieron en el este del país, cinco en la provincia de Sa Kaeo, dos en la […]
En Tailandia, ocho personas han muerto desde el 16 de septiembre en las inundaciones, aunque ninguno en la capital Bangkok, que este fin de semana declaró un desastre por las fuertes lluvias, informó el gobierno el lunes.
Las ocho personas murieron en el este del país, cinco en la provincia de Sa Kaeo, dos en la de Chanthaburi y una en la de Saraburi, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DPMD), que no dio más detalles.
Más de 500 mil hogares y 1.7 millones de personas en 27 provincias en el país del sudeste asiático han sido afectados por las inundaciones, indicó el DPMD.
Otros 52 mil hogares fueron afectados en Bangkok, que el sábado declaró estado de desastre casi dos días después de que las fuertes lluvias inundaron canales y carreteras.
Inicialmente no se reportaron muertes en Bangkok, y el DPMD señaló que el nivel de agua se estabilizó en la ciudad.
Septiembre suele ser el mes más lluvioso del año en Tailandia, pero muchos pobladores indicaron que este año pareció peor que los anteriores.
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